ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
2 хв

Знищення НПЗ: про що бреше та приховує російська влада своєму народові

Звичайні росіяни, схоже, відчувають наслідки ударів, однак влада традиційно все заперечує. В ISW підкреслюють, що дефіцит бензину у Росії загострили саме нещодавні удари України по російських НПЗ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українські удари по російських НПЗ мають наслідки

Українські удари по російських НПЗ мають наслідки / © Associated Press

Україна збільшила кількість атак на російські нафтопереробні заводи в останні місяці, що спричинило дефіцит пального та зростання цін у деяких регіонах РФ. Ти часом влада РФ намагається приховати наслідки ударів від свого суспільства.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«Щоб пом’якшити внутрішню паніку через українську кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, російські чиновники намагаються применшити значення повідомлення про рішення США збільшити обмін розвідувальними даними з Україною», — вважають аналітики.

Експерти нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що обмін розвідувальними даними США з Україною «не є нововведенням». Пєсков також сказав, що жодна зброя не стане «чарівною пігулкою» для України.

Член Комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Колесник також заявив, що США вже надають Україні розвідувальні дані для далекобійних ударів.

«Російські чиновники, ймовірно, намагаються уникнути розпалювання паніки в російському суспільстві, враховуючи, що удари України по нафтопереробних заводах спричинили нещодавній дефіцит бензину», — додали аналітики.

Зазначимо, від початку року уражений 21 із 38 великих нафтопереробних заводів РФ — де сиру нафту переробляють у пальне, таке як бензин і дизель — а кількість успішних атак уже на 48% перевищила показник за весь 2024 рік.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що завдання шкоди нафтовій промисловості Росії є ключовим інструментом примусу до переговорів.

«Найефективніші санкції — ті, що діють найшвидше — це пожежі на нафтопереробних заводах Росії, її терміналах, нафтобазах, — сказав український лідер. — Ми суттєво обмежили нафтову промисловість Росії, і це суттєво обмежує війну».

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie