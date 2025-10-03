- Дата публікації
Знищення НПЗ: про що бреше та приховує російська влада своєму народові
Звичайні росіяни, схоже, відчувають наслідки ударів, однак влада традиційно все заперечує. В ISW підкреслюють, що дефіцит бензину у Росії загострили саме нещодавні удари України по російських НПЗ.
Україна збільшила кількість атак на російські нафтопереробні заводи в останні місяці, що спричинило дефіцит пального та зростання цін у деяких регіонах РФ. Ти часом влада РФ намагається приховати наслідки ударів від свого суспільства.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
«Щоб пом’якшити внутрішню паніку через українську кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, російські чиновники намагаються применшити значення повідомлення про рішення США збільшити обмін розвідувальними даними з Україною», — вважають аналітики.
Експерти нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що обмін розвідувальними даними США з Україною «не є нововведенням». Пєсков також сказав, що жодна зброя не стане «чарівною пігулкою» для України.
Член Комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Колесник також заявив, що США вже надають Україні розвідувальні дані для далекобійних ударів.
«Російські чиновники, ймовірно, намагаються уникнути розпалювання паніки в російському суспільстві, враховуючи, що удари України по нафтопереробних заводах спричинили нещодавній дефіцит бензину», — додали аналітики.
Зазначимо, від початку року уражений 21 із 38 великих нафтопереробних заводів РФ — де сиру нафту переробляють у пальне, таке як бензин і дизель — а кількість успішних атак уже на 48% перевищила показник за весь 2024 рік.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що завдання шкоди нафтовій промисловості Росії є ключовим інструментом примусу до переговорів.
«Найефективніші санкції — ті, що діють найшвидше — це пожежі на нафтопереробних заводах Росії, її терміналах, нафтобазах, — сказав український лідер. — Ми суттєво обмежили нафтову промисловість Росії, і це суттєво обмежує війну».