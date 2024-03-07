Німецький канцлер Олаф Шольц, очевидно, хоче, щоб влада Україна погодилися на мирні переговори з Російською Федерацією.

Про це пише видання Politico.

Видання зазначило, що небажання Шольца йти ва-банк для України та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", — зазначають журналісти.

За умови, що його коаліція несподівано не розпадеться до цього часу, на Шольца чекають вибори восени 2025 року. З огляду на те, що його особисті рейтинги є найнижчими за всю історію спостережень для канцлера, коаліція в безладді, а економіка перебуває в занепаді, йому потрібна проблема, щоб рухатися далі.

"Це може стати шоком для багатьох за межами Німеччини, але єдина сфера, де канцлер постійно має хороші результати опитувань всередині країни, – це його ставлення до України", – пише Politico.

Він зображає себе як Friedenskanzler, канцлера миру.

"Щоб було абсолютно зрозуміло: як канцлер Німеччини я не відправлятиму жодного з наших солдатів Бундесверу в Україну", – заявив Шольц минулого тижня, маючи на увазі німецьких військових.

Згідно з опитанням, близько 20% німців вважають, що їхня країна повинна робити більше для військової допомоги України, тоді як 40% переконані, що Берлін надіслав достатню кількість зброї, ще 40% думають, що "це зайшло занадто далеко".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін очікує, що Захід втомиться від України і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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