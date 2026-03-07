ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Жодного винищувача за два роки: чому Бельгія гальмує передавання Україні F-16

Бельгія, яка два роки тому обіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, досі не надала жодного літака через затримки з оновленням власного авіапарку та складнощі у підготовці пілотів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Винищувачі F-16

Бельгія обіцяла передати Україні винищувачі F-16, але досі не зробила цього / © Associated Press

Попри те, що ще два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, досі жоден із цих літаків не надійшов на озброєння українських Повітряних сил. Головною причиною такої ситуації є затримка з постачанням нових F-35 для самої бельгійської армії.

Про це повідомляє телерадіокомпанія VRT з посиланням на заяву генерал-майора бельгійських військово-повітряних сил Герта Де Деккера.

Власні потреби та відсутність дедлайнів

За словами Де Деккера, Бельгія розпочне передавання старих F-16 лише після того, як їх повністю замінять новітніми F-35. Оскільки процес оновлення бельгійського авіапарку відбувається із затримкою, графік передавання літаків Україні також автоматично зсувається.

Колишній прем’єр-міністр Александер Де Кроо обіцяв передати перші чотири літаки ще до кінця 2024 року, проте Де Деккер наголосив, що фіксованого дедлайну ніколи не існувало. Бельгія планує повністю вивести з експлуатації свій парк F-16 до кінця 2028 року, а останні постачання винищувачів до України очікуються аж у 2029 році.

«Від самого початку в Міноборони заявляли, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби власних військово-повітряних сил. Завжди чітко зазначалося, що наша власна оперативна готовність має залишатися гарантованою», — пояснив генерал-майор.

Проблеми з навчанням пілотів

Ще однією вагомою причиною затримки є процес підготовки льотного складу. Хоча самі літаки ще не в Україні, частина з них активно використовується в Бельгії для тренування українських пілотів та техніків. Проте, як зазначають експерти, навчання виявилося значно складнішим і тривалішим, ніж очікувалося.

Однією з перешкод стало мовне питання, адже кабіна F-16 вимагає вільного володіння англійською мовою, тоді як більшість українських пілотів мали досвід керування лише радянськими літаками. Крім того, тактика застосування західної авіації потребує адаптації до реалій війни в Україні, де домінують безпілотники та потужні системи ППО ворога.

Наразі, в очікуванні постачань власних літаків, Бельгія допомагає з технічним обслуговуванням тих F-16, які Україна вже отримала від інших партнерів — Нідерландів, Данії та Норвегії.

Нагадаємо, Зеленський заявив про помітні зміни у Повітряних силах. Президент повідомив про посилення авіаційної компоненти армії та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie