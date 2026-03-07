Жодного винищувача за два роки: чому Бельгія гальмує передавання Україні F-16

Бельгія обіцяла передати Україні винищувачі F-16, але досі не зробила цього / © Associated Press

Попри те, що ще два роки тому Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, досі жоден із цих літаків не надійшов на озброєння українських Повітряних сил. Головною причиною такої ситуації є затримка з постачанням нових F-35 для самої бельгійської армії.

Про це повідомляє телерадіокомпанія VRT з посиланням на заяву генерал-майора бельгійських військово-повітряних сил Герта Де Деккера.

Власні потреби та відсутність дедлайнів

За словами Де Деккера, Бельгія розпочне передавання старих F-16 лише після того, як їх повністю замінять новітніми F-35. Оскільки процес оновлення бельгійського авіапарку відбувається із затримкою, графік передавання літаків Україні також автоматично зсувається.

Колишній прем’єр-міністр Александер Де Кроо обіцяв передати перші чотири літаки ще до кінця 2024 року, проте Де Деккер наголосив, що фіксованого дедлайну ніколи не існувало. Бельгія планує повністю вивести з експлуатації свій парк F-16 до кінця 2028 року, а останні постачання винищувачів до України очікуються аж у 2029 році.

«Від самого початку в Міноборони заявляли, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби власних військово-повітряних сил. Завжди чітко зазначалося, що наша власна оперативна готовність має залишатися гарантованою», — пояснив генерал-майор.

Проблеми з навчанням пілотів

Ще однією вагомою причиною затримки є процес підготовки льотного складу. Хоча самі літаки ще не в Україні, частина з них активно використовується в Бельгії для тренування українських пілотів та техніків. Проте, як зазначають експерти, навчання виявилося значно складнішим і тривалішим, ніж очікувалося.

Однією з перешкод стало мовне питання, адже кабіна F-16 вимагає вільного володіння англійською мовою, тоді як більшість українських пілотів мали досвід керування лише радянськими літаками. Крім того, тактика застосування західної авіації потребує адаптації до реалій війни в Україні, де домінують безпілотники та потужні системи ППО ворога.

Наразі, в очікуванні постачань власних літаків, Бельгія допомагає з технічним обслуговуванням тих F-16, які Україна вже отримала від інших партнерів — Нідерландів, Данії та Норвегії.

Нагадаємо, Зеленський заявив про помітні зміни у Повітряних силах. Президент повідомив про посилення авіаційної компоненти армії та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків.