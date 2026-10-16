"Жодної хвилини миру": Єврокомісія рознесла так зване перемирʼя від Трампа

Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Євросоюз підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я між Україною та РФ, проте Москва миттєво зірвала всі домовленості.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресбрифінгу у Брюсселі.

Реклама

За її словами, Кремль повністю ігнорує будь-які спроби зупинити удари по інфраструктурі.

Реклама

«Натомість Росія ескалувала, тож ми маємо посилити тиск на неї», — наголосила очільниця Єврокомісії, підкресливши, що агресор не дотримувався умов припинення вогню «жодної хвилини».

У відповідь на ескалацію Брюссель уже розпочав роботу над 28 пакетом санкцій проти РФ. Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз не зніматиме жодних чинних обмежень, доки Росія остаточно не припинить загарбницьку війну проти України.

Попри гучні заяви про посилення тиску на Кремль дії Брюсселя викликають чимало запитань. Зокрема, у вересні Євросоюз офіційно зняв персональні санкції з підсанкційних російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, що викликало хвилю критичних зауважень щодо послідовності політики ЄС.

Раніше ми писали про те, що лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі попросять Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа, щоб не нашкодити подальшій підтримці України з боку США.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Мовляв, «він не та людина, з якою нам варто мати справу».

Новини партнерів

Новини партнерів