“Жодної крони на зброю для України”: в Чехії висловилися про подальшу допомогу

Андрей Бабіш / © Associated Press

Якщо рух ANO буде у складі уряду, то Чехія не виділятиме кошти з державного бюджету на озброєння для України.

Про це заявив лідер партії Андрей Бабіш під час пресконференції у Празі 8 жовтня 2025 року.

Політик уточнив, що допомога Україні здійснюється через Європейський Союз, а чеські збройові компанії можуть самостійно експортувати зброю, якщо бажають.

Щодо чеської ініціативи постачання артилерійських снарядів Україні, яка триває понад три роки, Бабіш зазначив, що це була «гарна ідея», але реалізовувати її мали безпосередньо країни НАТО, причому прозоро. За його словами, приватна компанія, яка брала участь в ініціативі, заробила десятки мільярдів крон.

«Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чітко: чеські збройові компанії можуть експортувати зброю до України — у нас із цим проблем немає. Але з державного бюджету ми не дамо жодної крони на зброю для України», — підкреслив Бабіш.

Він додав, що Чехія щороку сплачує 60 мільярдів крон до бюджету ЄС, який також надає підтримку Києву.

«Ми не маємо грошей навіть для самої Чехії. Думаю, ми вже надали Україні достатньо допомоги безпосередньо, а тепер підтримка має надходити через ЄС», — сказав політик.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше зазначав, що НАТО не має відповідного механізму для управління такими ініціативами.

За даними МЗС, у межах чеської програми Україна торік отримала 1,5 мільйона артилерійських снарядів, а цього року — ще 1,1 мільйона, що в сумі становить 3,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел раніше застерігав, що припинення «снарядної ініціативи» зашкодить репутації Чехії та збільшить втрати в Україні.

Раніше вже йшлося про те, що партія ANO здобула перемогу на парламентських виборах у Чехії. Її лідер — мільярдер та експрем’єр-міністр країни Андрей Бабіш — одразу висловив свою позицію щодо військової допомоги Україні та відповів, чи підтримує вступ нашої країни до Євросоюзу.