"Золоте божевілля": команда Навального показала фото палацу Путіна із власним театром та стрип-клубом

Особливу увагу привертає незвичайна кімната без вікон, яка офіційно називається "кальянною". За словами команди Навального, це ніщо інше як "домашній стрип-клуб".

Команда російського опозиціонера Олексія Навального, через рік після публікації відомого розслідування про палац Путіна під Геленджиком, опублікувала реальні фото розкішного маєтку.

Відео опублікували у Youtube- каналі Навального.

За словами авторів, це не просто будинок, а "ціле королівство вартістю 100 мільярдів рублів". У минулому фільмі кімнати були представлені лише у вигляді 3D-візуалізації. Тому багато висловлювали сумніви в справжності сказаного.

"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає — зсередини, зовні. Що там є і що там було", — пояснює соратниця Навального Марія Співчих.

Більшість фотографій схожі на опубліковані раніше візуалізації, відмінності є хіба що в деталях.

За словами авторів відео, у маєтку Путіна є читальня – вся в золоті. Спальня Путіна — "ціла інфраструктура з кількох приміщень": вітальні, самої спальні з ліжком, гардеробом та туалетом.

"Єдине — ми занизили кількість золотих орлів. Тут вони над кожними дверима", — наголошується у відео.

Сьогодні ми виклали 479 фото путінського палацу. Я їх уже вивчив, мене там багато що вразило — золото, мармур, несмак, але найбільше — нескінченні гербові орли. Вони скрізь — від стрипушника до казино. Не можу більше тримати це у собі, хочу показати вам

↓ Орлиний тред ↓ pic.twitter.com/bJqHmTbZP5 — Георгій Албуров (@alburov) January 20, 2022

У будинку є і театр: "Ми представляли це приміщення світлим, з бордовими тканинами. Приблизно так, як виглядав би класичний театр. Але все виявилося у дереві із позолотою".

Фото з відкритих джерел

Особливу увагу приваблює незвичайна кімната без вікон, яка офіційно називається "кальянною". За словами команди Навального, це ніщо інше, як "домашній стрип-клуб". На сцені там є шест.

І закінчуємо огляд першого поверху уподобаним усім приміщенням. "Кальянна", вона ж стрипушник. Як тут і без орлів? Виконавці танців на жердині не повинні забувати про велич господаря цього місця. Вікон тут немає, тому орли висять під двома втопленими у стіну дзеркалами pic.twitter.com/zfQDIFUurc — Георгій Албуров (@alburov) January 20, 2022

Також у кімнатах розміщені: аквадискотека, величезний кабінет із золотими орлами на меблях, театр, басейн, потайна кімната відпочинку, спальні, винний льох.

"Таке враження, що господаря або дизайнера покусав Людовік XIV. Але Путіну таке подобається. Відповідає вихідцеві з пітерського підворіття. Він таке бачив в Ермітажі, а отже вдома таке теж необхідно", — каже Певчих.

Зазначається, що палац спроєктували з помилками — не працювала вентиляція. У приміщеннях з'явилася пліснява. Тому будівлю довелося переробляти.

Розслідувачі стверджують, що фото їм надіслали з будівництва, але як підтвердити їхню справжність — не уточнюють.