“Золотий вік Америки починається сьогодні”: перша заява Трампа як президента США

Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів, виступив зі своєю першою заявою на посаді, наголосивши на початку “Золотого віку Америки”.

Під час інавгураційної промови Трамп зазначив:

“Золотий вік Америки, який починається сьогодні. З цього дня і надалі наша країна буде процвітати, її поважатимуть по всьому світові. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось скористався нами. Кожного дня адміністрація і особисто я буду завжди ставити Америку на перше місце”.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно вступив на посаду. Церемонія присяги відбулась опівдні за Вашингтоном (19:00 за Києвом), згідно з 20-ю поправкою до американської Конституції.