Золото, зброя та наркотики: син Пригожина розширив імперію "Вагнера" в Африці — WSJ

Павло Пригожин / © скриншот з відео

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Після загибелі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина його 28-річний син Павло Пригожин не лише зберіг, а й значно розширив операції найманців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Сімейний бізнес Пригожиних, що поєднує легальні та кримінальні підприємства, дає понад 400 мільйонів доларів на рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За даними видання, базуючись у Бангі, молодший Пригожин та близько 500 підпорядкованих йому найманців захопили контроль над місцевими золотими рудниками.

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Окрім цього, угруповання забезпечує особисту безпеку президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери та бере участь у бойових діях проти повстанців.

Окрім видобутку цінних металів, Павло Пригожин успадкував від батька торгівлю зброєю, постачаючи озброєння повстанським угрупованням у Судані та Лівії.

Павло Пригожин / © The Wall Street Journal

Найманці також активно освоюють споживчий та тіньовий ринки регіону: ЧВК «Вагнер» виробляє та продає місцеву горілку під назвою Wa Wa Wa, пиво Africa Ti L’Or, а також контролює більшу частину ринку трамадолу — рецептурного опіоїдного препарату.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка «Вагнера» збили російські засоби ППО

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