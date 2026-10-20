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Золото, зброя та наркотики: син Пригожина розширив імперію "Вагнера" в Африці — WSJ
28-річний Павло Пригожин після загибелі батька зберіг та розширив кримінальний і легальний бізнес ПВК «Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, який приносить понад 400 мільйонів доларів на рік.
Після загибелі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина його 28-річний син Павло Пригожин не лише зберіг, а й значно розширив операції найманців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Сімейний бізнес Пригожиних, що поєднує легальні та кримінальні підприємства, дає понад 400 мільйонів доларів на рік.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними видання, базуючись у Бангі, молодший Пригожин та близько 500 підпорядкованих йому найманців захопили контроль над місцевими золотими рудниками.
Окрім цього, угруповання забезпечує особисту безпеку президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери та бере участь у бойових діях проти повстанців.
Окрім видобутку цінних металів, Павло Пригожин успадкував від батька торгівлю зброєю, постачаючи озброєння повстанським угрупованням у Судані та Лівії.
Найманці також активно освоюють споживчий та тіньовий ринки регіону: ЧВК «Вагнер» виробляє та продає місцеву горілку під назвою Wa Wa Wa, пиво Africa Ti L’Or, а також контролює більшу частину ринку трамадолу — рецептурного опіоїдного препарату.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка «Вагнера» збили російські засоби ППО