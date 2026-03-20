"Золотий" Трамп: у США випустять унікальну монету з портретом президента (фото)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Федеральна комісія США офіційно схвалила випуск колекційної монети з 24-каратного золота із зображенням президента Дональда Трампа. Новинка стане частиною святкування 250-річчя країни, проте вже викликала хвилю критики серед демократів.

Про це повідомляє Reuters.

Золота монета з Трампом — якою вона буде

Золота монета з 24-каратного металу стала ще одним кроком Трампа та його союзників у прагненні закріпити ім’я президента на різних об’єктах — від державних програм до грошових знаків — після початку його другого терміну у січні 2025 року.

Під час презентації представника Монетного двору США в Комісії з образотворчих мистецтв обговорювали можливі розміри монети — її діаметр може досягати трьох дюймів (7,6 см). Помічниця Білого дому Чемберлен Гарріс, призначена Трампом до комісії, зазначила, що президент віддає перевагу найбільшому варіанту.

«Що більше, то краще», — сказала вона незадовго до того, як проєкт отримав схвалення.

Наразі Монетний двір має визначити остаточні характеристики монети. Дизайн уже затверджений самим Трампом, і очікується, що міністр фінансів Скотт Бессент ухвалить рішення про її карбування.

На монеті планують зобразити серйозного Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. За основу взято фотографію, що експонується у Національній портретній галереї у Вашингтоні.

Дизайн золотої монети із зображенням Дональда Трампа / © Монетний двір США

«Напередодні нашого 250-річчя ми раді готувати монети, які відображають незламний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного профілю для аверсу, ніж профіль чинного президента Дональда Дж. Трампа», — заявив казначей США Брендон Біч.

Критика випуску золотої монети з Трампом

Ідея випуску такої монети викликала критику серед частини демократів і представників іншої федеральної мистецької ради.

«Монархи й диктатори карбують свої обличчя на монетах, а не лідери демократичних країн. Спроба адміністрації Трампа розмістити його обличчя на пам’ятній монеті — це чергова спроба спотворити значення 250-річчя Америки», — заявив сенатор-демократ Джефф Мерклі.

Член двопартійного Консультативного комітету з карбування монет Дональд Скарінчі зазначив, що це не перший випадок, коли зображення чинного президента використовують на пам’ятних монетах. Зокрема, 1926 року, до 150-річчя Декларації незалежності, на монеті з’явився президент Келвін Кулідж, хоча його профіль був поєднаний із зображенням Джорджа Вашингтона.

Втім, за словами Скарінчі, нинішній випадок відрізняється: нова монета буде значно більшою і міститиме виключно портрет Трампа.

Крім того, адміністрація президента США ініціювала випуск ще однієї монети номіналом 1 дол. із його зображенням, яку планують ввести в обіг уже цього року.

Скарінчі наголосив, що така ініціатива може суперечити законодавству, яке забороняє розміщення портрета чинного або колишнього президента на доларових монетах раніше ніж через три роки після його смерті.

Водночас щодо золотої монети існує юридична можливість обійти це обмеження, адже вона не призначена для обігу і є колекційною.

За словами Скарінчі, закон вимагає погодження випуску нових монет обома профільними радами.

«Але ми все одно очікуємо, що вони просуватимуться вперед і карбуватимуть обидві монети», — зазначив він.

Після повернення до Білого дому у січні 2025 року Трамп уже дав своє ім’я низці об’єктів та ініціатив — від будівель у Вашингтоні до запланованого класу кораблів ВМС, спеціальної візової програми для заможних іноземців, державного ресурсу для замовлення ліків та федеральних ощадних рахунків для дітей.

Перейменування на честь Дональда Трампа — останні новини

Нагадаємо, у січні у Флориді Трамп урочисто відкрив частину Південного бульвару, названу на його честь — саме цією дорогою президент їздить від аеропорту до резиденції Мар-а-Лаго. Попри церемоніальний статус перейменування, що не змінює поштові адреси, Трамп назвав це «величезною честю».

Вже в лютому Трамп запропонував розблокувати 16 млрд дол. на інфраструктурний проєкт Gateway в обмін на перейменування нью-йоркського вокзалу Penn Station та аеропорту Даллеса на його честь. Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер відхилив пропозицію, заявивши про відсутність таких повноважень.