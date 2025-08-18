- Дата публікації
"Зомбі-білки" з пухлинами атакують домівки людей — вірусологи б’ють на сполох
Фахівці з дикої природи застерігають: пташині годівниці у дворах допомагають поширенню інфекції. Білки залишають слину на зерні і шматочках їжі, а здорові особини заражаються.
У США та Канаді все частіше з’являються білки, вкриті наривами та виразками, з яких витікає рідина. Як з’ясувалося, поширенню цієї хвороби сприяє звичайні годівнички для птахів.
Про це йдеться у матеріалі dailymail.
Останніми місяцями подібних гризунів фіксували користувачі соцмереж, зокрема Reddit та X. Вони намагаються зрозуміти, що відбувається з тваринами. Перші випадки почали документувати ще 2023 року, коли жителі штату Мен виклали фото сірих білок, вкритих пухлинами.
Очевидці повідомляють, що безшерсті нарости вкривають майже все тіло тварин — від голови та очей до лап і статевих органів.
Спершу припускали, що це рідкісний для США вірус squirrel pox (віспа білок), який зазвичай уражає червоних білок у Великій Британії. Але експерти дійшли висновку, що йдеться, швидше за все, про фіброматоз білок.
Це захворювання спричиняє інший вірус (leporipoxvirus) і проявляється у вигляді бородавкоподібних наростів, які можуть виділяти рідину, проте здебільшого минають самостійно. У США воно найчастіше вражає сірих білок.
Фахівці з дикої природи застерігають, що пташині годівниці у дворах допомагають поширенню інфекції. Білки залишають слину на зерні, і здорові особини, поїдаючи його, заражаються.
«Це як у великому натовпі людей: якщо хтось хворий, інші теж швидко підхоплять інфекцію», — пояснила Шевенелл Вебб із Департаменту внутрішніх водних ресурсів та дикої природи штату Мен.
Що потрібно знати про інфекцію, що можуть передавати білки
На щастя, ця хвороба у білок не передається людям чи іншим тваринам (собакам, котам, птахам).
Вожночас лікарі не рекомендують намагатися лікувати чи ловити інфікованих білок.
У більшості випадків імунна система тварини самостійно долає хворобу за 4-8 тижнів, після чого пухлини зникають.
Хоча важкі випадки можуть уражати внутрішні органи та призводити до смерті, летальні наслідки трапляються рідко.
Подібні випадки спостерігають і в Канаді. Фахівці наголошують: хоч білки із фіброматозом виглядають лячно, зазвичай вони повністю одужують і вже наступного року знову мають вигляд здорової тваринки.
