Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
2 хв

"Зомбі-білки" з пухлинами атакують домівки людей — вірусологи б’ють на сполох

Фахівці з дикої природи застерігають: пташині годівниці у дворах допомагають поширенню інфекції. Білки залишають слину на зерні і шматочках їжі, а здорові особини заражаються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вчені пояснили появу хворих білок у дворах американців Фото ілюстративне / © pixabay.com

У США та Канаді все частіше з’являються білки, вкриті наривами та виразками, з яких витікає рідина. Як з’ясувалося, поширенню цієї хвороби сприяє звичайні годівнички для птахів.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Останніми місяцями подібних гризунів фіксували користувачі соцмереж, зокрема Reddit та X. Вони намагаються зрозуміти, що відбувається з тваринами. Перші випадки почали документувати ще 2023 року, коли жителі штату Мен виклали фото сірих білок, вкритих пухлинами.

У листопаді 2024 року користувач Reddit у США опублікував зображення білки, вкритої пухлинами, що свідчить про фіброматоз у тварини

У листопаді 2024 року користувач Reddit у США опублікував зображення білки, вкритої пухлинами, що свідчить про фіброматоз у тварини

Очевидці повідомляють, що безшерсті нарости вкривають майже все тіло тварин — від голови та очей до лап і статевих органів.

Спершу припускали, що це рідкісний для США вірус squirrel pox (віспа білок), який зазвичай уражає червоних білок у Великій Британії. Але експерти дійшли висновку, що йдеться, швидше за все, про фіброматоз білок.

Це захворювання спричиняє інший вірус (leporipoxvirus) і проявляється у вигляді бородавкоподібних наростів, які можуть виділяти рідину, проте здебільшого минають самостійно. У США воно найчастіше вражає сірих білок.

Фахівці з дикої природи застерігають, що пташині годівниці у дворах допомагають поширенню інфекції. Білки залишають слину на зерні, і здорові особини, поїдаючи його, заражаються.

«Це як у великому натовпі людей: якщо хтось хворий, інші теж швидко підхоплять інфекцію», — пояснила Шевенелл Вебб із Департаменту внутрішніх водних ресурсів та дикої природи штату Мен.

Що потрібно знати про інфекцію, що можуть передавати білки

На щастя, ця хвороба у білок не передається людям чи іншим тваринам (собакам, котам, птахам).

Вожночас лікарі не рекомендують намагатися лікувати чи ловити інфікованих білок.

У більшості випадків імунна система тварини самостійно долає хворобу за 4-8 тижнів, після чого пухлини зникають.

Хоча важкі випадки можуть уражати внутрішні органи та призводити до смерті, летальні наслідки трапляються рідко.

Подібні випадки спостерігають і в Канаді. Фахівці наголошують: хоч білки із фіброматозом виглядають лячно, зазвичай вони повністю одужують і вже наступного року знову мають вигляд здорової тваринки.

Нагадаємо, в Україні виявили небезпечного тигрового комара. Інвазивний вид, що переносить вірус Західного Нілу та інші захворювання, адаптувався до клімату України.

