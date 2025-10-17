"Зомбі"-вулкан прокинувся після сотень тисяч років: яким країнам він загрожує

Вулкан / Ілюстративне фото / © pexels.com

Вулкан Тафтан на південному сході Ірану, який вважався згаслим понад 700 тис. років, подав ознаки пробудження: його вершина піднялася на 9 см, а під кратером накопичується тиск. Дослідники зафіксували активні викиди газів і наголосили, що вулкан є «набагато активнішим, ніж вважалося раніше».

Про це повідомляє Daily Mail.

Вулкан Тафтан на південному сході Ірану, який науковці вважали неактивним понад 700 тис. років, проявив ознаки пробудження. За 10 місяців — від 2023 до 2024 року — його вершина піднялася приблизно на 9 см, і рухи земної поверхні тривають.

Фахівці припускають, що підняття спричинене накопиченням гарячих рідин і газів під кратером або проникненням магми на глибину близько 5 км. 2024 року мешканці також повідомляли про дим і попіл, що виходили з кратера.

За словами вулканолога Пабло Гонсалеса, Тафтан «краще описувати як сплячий, а не згаслий». Хоч виверження поки не відбувається, під землею наростає тиск, який може вивільнитися в майбутньому.

«Наші результати показують, що Тафтан є набагато активнішим, ніж вважалося раніше», — йдеться в дослідженні.

Яким країнам загрожує вулкан?

Науковці наголошують: нові спостереження свідчать про потребу переглянути оцінку ризиків для вулканічного поясу Макран, який охоплює південь Ірану та Пакистану.

Протягом спостережень команда виявила, що отвори на вершині викидають водяну пару, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень і фтористий водень. Середній обсяг діоксиду сірки становив близько 20 т на добу. Два значні газові викиди 16 і 28 травня 2024 року свідчать про короткочасне підвищення тиску всередині вулкана.

Завдяки новому супутниковому методу common-mode filter учені з’ясували, що джерело деформації розташоване неглибоко — на глибині близько 470-630 м.

«Відсутність ознак зворотного осідання після періоду підняття вказує на можливе постійне підвищення тиску під вершиною, що свідчить: вулкан Тафтан залишається потенційно небезпечною зоною», — зазначають автори дослідження.

Попри занепокоєння, Гонсалес підкреслив, що «немає причин боятися негайного виверження». Водночас він наголосив: «Мета цього дослідження не полягає в тому, щоб сіяти паніку серед людей. Це радше сигнал тривоги для місцевої влади в Ірані, щоб виділити ресурси для спостереження за вулканом».

Які можуть бути наслідки виверження вулкана Тафтан?

Тафтан — це стратовулкан у провінції Сістан і Белуджистан, поблизу кордону з Пакистаном. Його висота — близько 4000 м, що робить його найвищою вершиною регіону.

Якщо вулкан прокинеться, навколишні громади можуть постраждати від попелу, який ускладнить авіаперельоти, пошкодить урожай і забруднить воду. Потоки лави та токсичні гази, зокрема діоксид сірки, можуть зруйнувати інфраструктуру й погіршити якість повітря.

Нагадаємо, найбільший вулкан Європи, Кампі Флегрей (поблизу Неаполя), виявив нову активність, яка загрожує сотням тисяч людей. Нові дані зі штучним інтелектом показали, що кількість землетрусів від 2022 до 2025 року вчетверо перевищує зареєстровану (понад 54 тис.). Вчені попереджають про потенційний землетрус магнітудою 5 балів, хоча активність магми поки не виявлена.