Зона відчуження, як у Чорнобилі: п'ять країн Європи постраждають через можливу аварію на ЗАЕС

Територія буде настільки забруднена цезієм, що потрібно буде створити там зону відчуження, як у Чорнобилі, говорить австрійський атомник.

Можлива катастрофа Запорізької АЕС найбільше загрожує п'ятьом країнам Європи.

Про це міжнародна організація "Лікарі світу за запобігання ядерній війні" (IPPNW), передає Bild на русском.

На пресконференції у Відні вони представили наукову модель того, як вибух Запорізької АЕС може вплинути на Планету. Обчислення провів австрійський атомник Ніколаус Мюльнер із Віденського університету природних ресурсів.

За його підрахунками, територія радіусом 20-30 км навколо АЕС буде настільки забруднена цезієм, що потрібно буде створити там зону відчуження, як у Чорнобилі. З ймовірністю 1-3% вибух може загрожувати:

Польщі,

Словаччині,

Чехії,

Угорщині,

Румунії.

Які країни Європи постраждають через можливу аварію на ЗАЕС. ФОТО: Bild на русском/Telegram

Україна готується до можливої катастрофи на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 25 липня у МАГАТЕ підтвердили, що на території загарбаної росіянами Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни. Вони розташовані у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами майданчика.

Напередодні про міни на території АЕС говорили в українській розвідці. У Міненерго заявили, що реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті. У статті Politіco міністр енергетики України Герман Галущенко підкреслив, що окупанти повністю відключили Україну від моніторингу ситуації на ЗАЕС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Люди налякані! Чи буде ВИБУХ? Міфи і правда навколо Запорізької АЕС.

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