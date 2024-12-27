Зону обмеження польотів на півдні Білорусі продовжили через загрозу обстрілу України — "Гаюн"

Заборону на польоти над півднем Республіки Білорусь запровадили 24 лютого 2022 року.

Зону обмеження польотів на півдні Білорусі продовжили до квітня 2025 року: загроза обстрілу України зберігається.

Про це у п'ятницю, 27 грудня, повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (і БПЛА) на висотах до 19 800 м на півдні країни продовжена з 00:00 1 січня до 23:59 31 березня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Зона обмеження польотів на півдні Білорусі / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, що заборону на польоти над півднем РБ запровадили 24 лютого 2022 року. Саме звідти запускали ракети Україною, там же продовжують транзитно літати ракети та БПЛА з РФ. Усього ж з початку війни з території Білорусі українськими містами запустили щонайменше 721 ракету. З липня 2024 року до Білорусі зайшли понад 350 "шахедів".