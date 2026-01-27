Zoom, Google Meet і Microsoft Teams заборонять: стало відомо, де їх "прикриють"

Французький уряд відмовиться від Zoom, Google Meet і Microsoft Teams

Франція робить черговий крок до зменшення залежності від технологічних гігантів США. Офіційний Париж готує повну заборону на використання іноземних інструментів для відеозв’язку в державних установах.

Про це пише Politico.

Які сервіси заборонять

За інформацією видання, офіс прем’єр-міністра вже підготував повідомлення, яке вимагає від державних службовців уникати продуктів Кремнієвої долини. Під заборону потрапляють найпопулярніші у світі сервіси: Google Meet, Zoom та Microsoft Teams.

Речник Міжвідомчого цифрового управління (Dinum) підтвердив, що відповідне розпорядження буде опубліковано «найближчими днями». Ба більше, у майбутньому держава може технічно заблокувати трафік від американських відеосервісів у своїй внутрішній мережі.

Французька альтернатива

Замість американського софту чиновникам доведеться користуватися вітчизняною платформою Visio.

Це розробка державної агенції Dinum.

Система працює на інфраструктурі французької хмарної компанії Outscale.

Наразі Visio вже використовують близько 40 000 співробітників, але мета уряду — збільшити цю цифру до 250 000 користувачів.

Курс на незалежність

Це рішення є частиною ширшої стратегії Франції щодо захисту своїх даних. Минулого літа влада вже зобов’язала чиновників видалити WhatsApp і Telegram, замінивши їх на захищений месенджер Tchap, створений спеціально для держслужбовців.

Міністр державних реформ Девід Аміель заявив, що Франція планує повністю перейти на власні платформи відеоконференцзв’язку до 2027 року. У Європі зростає занепокоєння через глибоку залежність від технологій США, і Париж намагається першим розірвати це «цифрове коло».

