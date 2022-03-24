Zoom by Ocado швидко змінює своє нове лого після порівняння з російським бойовим символом Z

Zoom by Ocado швидко змінює своє нове лого після порівняння з російським бойовим символом Z

В компанії повідомили, що долучилися до фінансової допомоги Україні, що страждає від російського вторгнення.

Компанія Ocado переробляє новий логотип для свого швидкого сервісу Zoom менше ніж за тиждень після його запуску. Усе через порівняння лого з російським бойовим символом Z, який використовується на танках та іншій воєнній техніці РФ в Україні.

Про це пише The Guardian.

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Минулої п’ятниці, 18 березня, онлайн-магазин бакалійних товарів представив логотип із білою літерою Z у формі блискавки на фоні рожевого кола. Проте в четвер компанія заявила, що переосмислює логотип після того, як його дизайн швидко порівняла зі "звастикою".

Користувачі Twitter позначили логотип поряд з прапором України та написали: "Що за час запускати ребрендинг, використовуючи білу "Z". Інший користувач вказав, що це "не найкращий час для брендів Z".

"У світлі поточних обставин ми вносимо невеликі зміни до значка перед нашим майбутнім ребрендингом Zoom by Ocado", – повідомили в компанії.

"Наші думки з українським народом і всіма, хто постраждав від вторгнення Росії до їхньої країни. Людська трагедія, що розгортається в Україні, і криза біженців на її кордонах шокували світ", – додали в компанії.

Там також повідомили, що організація внесла 150 тис. фунтів стерлінгів на кризовий заклик DEC для України, щоб допомогти забезпечити їжею, першою допомогою, житлом, ліками, одягом та іншою допомогою тим, хто найбільше цього потребує.

Нагадаємо, французький модний дім Louis Vuitton у випустив нову колекцію ювелірних прикрас у вигляді літер "Z" і "V", які стали символами російської агресії в Україні.