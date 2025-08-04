Зоопарк у Данії просить власників приносити домашніх тварин, щоб згодувати їх хижакам

Тигр / Сайт зоопарку в Ольборгу

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У Данії один із зоопарків закликав місцевих жителів приносити здорових домашніх тварин, зокрема кролів, курей і морських свинок, щоб використовувати їх як корм для хижих звірів. У зоопарку пояснили, що це частина програми з відтворення природного харчового ланцюга.

Про це повідомляє адміністрація зоопарку в Ольборзі, що розташований у регіоні Ютландія.

Зоопарк закликає громадян ділитися непотрібними або зайвими домашніми улюбленцями для їх подальшого використання в якості здобичі для тварин, які мешкають на території закладу. Установа наголошує, що йдеться винятково про здорових тварин, яких евтаназують працівники зоопарку перед тим, як віддати на корм левам, тиграм та іншим хижакам.

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У дописі на офіційній сторінці в Instagram зоопарк зазначив: «Тварин обережно евтаназують навчені співробітники, а потім використовують як корм. Таким чином, нічого не пропаде даремно, а ми забезпечимо природну поведінку, харчування та добробуту наших хижаків».

Згідно з повідомленням, до раціону хижаків входять дрібні тварини, які, за словами керівництва, є важливою частиною харчування. Публікацію супроводили світлиною дикого кота, що демонструє ікла.

На вебсайті установи також уточняється, що приймаються не лише малі тварини. Зоопарк заявив про готовність приймати й живих коней, які відповідають визначеним критеріям. Зокрема, кінь має бути зростом до 147 см у холці, мати кінський паспорт і бути у задовільному стані, без ознак захворювання впродовж останнього місяця.

«Коня доправлять живим до зоопарку Ольборга, де його присиплять доглядач зоопарку та ветеринар, а потім заб’ють», — уточнили у пресслужбі закладу.

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Також адміністрація повідомила, що зоопарк приймає курей, кроликів та морських свинок у будні з 10:00 до 13:00, але не більше чотирьох тварин одночасно.

«Якщо у вас є здорова тварина, яку потрібно віддати з різних причин, не соромтеся пожертвувати її нам», — йдеться в повідомленні у Facebook.

Ольборзький зоопарк займає площу 8 гектарів, був заснований у 1935 році й щороку приймає близько 400 тисяч відвідувачів. Тут утримуються понад 1 500 тварин 126 видів.

На вебсайті також зазначено, що попит на кормову здобич змінюється залежно від сезону, тому може бути сформований список очікування.

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Нагадаємо, у китайському зоопарку видавали фарбованих собак за тигрів.