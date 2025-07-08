Жорсткі санкції проти РФ і не тільки: сенатор Ліндсі Грем пояснив погрозу Трампа

Сенатор Ліндсі Грем / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про його невдоволення діями російського диктатора Володимира Путіна і запровадження нових санкцій проти РФ.

Про це йдеться в його дописі на платформі Х.

Сенатор високо оцінив влучність тієї характеристики, яку дав Дональд Трамп, «іграм, в які грає Путін» та наголосив, що настав час змінити «правила гри», зокрема і для тих, хто підтримує військову машину російського президента.

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«Сенат незабаром розгляне законопроєкт про жорсткі санкції — не лише проти Росії, а й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, які фінансують військову машину Путіна. Законопроект Сенату містить президентський виняток, щоб дати президенту Трампу максимальний вплив», — нагадав Ліндсі Грем.

Раніше Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає санкції проти Росії, а російський президент Володимир Путін говорить багато «нісенітниць» (дослівно американський президент використав вислів «купу лайна», який має нецензурне значення як «х*рня»).

Нагадаємо, до Сенату СШАраніше подали законопроєкт, який передбає запровадження мита в розмірі 500% для всіх, хто купує російську нафту.