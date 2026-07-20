У ЄС слабшає підтримка санкцій

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Європейський Союз стикається зі зростаючими труднощами під час узгодження нового пакета санкцій проти Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, оскільки санкції в ЄС ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх держав-членів, посли країн блоку минулого тижня чотири дні проводили переговори в Брюсселі. Втім, досягти компромісу так і не вдалося.

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«За столом переговорів моральний імператив діє все менше і менше. Столиці всіх країн погоджуються на жорстку риторику та розмови про солідарність, але потім усе це розчиняється», — сказав один із дипломатів.

Останній пакет санкцій передбачає нові обмеження щодо російського експорту та фінансової системи, а також механізм збереження цінової стелі на російську нафту, який має скоротити доходи Кремля. Однак окремі країни блокують його ухвалення.

Зокрема, Греція відмовляється підтримати пакет, якщо їй не дозволять і надалі транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн. В Афінах наголошують, що санкції мають завдавати більшої шкоди Росії, ніж економікам держав ЄС, і бути ретельно виваженими.

Португалія та Німеччина, своєю чергою, виступають за скасування заборони на імпорт російської риби, аргументуючи це необхідністю підтримати власну рибопереробну галузь.

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Франція та Італія також пропонують пом’якшити обмеження на видачу віз російським військовим, які брали участь у війні проти України.

Австрія знову порушила питання про розморожування російських активів на суму 2 млрд євро, щоб компенсувати банку «Райффайзен» штраф, накладений російською владою.

У Financial Times зазначають, що європейські компанії, серед яких данська пивоварна група Carlsberg і фінська енергетична компанія Fortum, уже зазнали мільярдних збитків через санкції та конфіскацію активів у Росії.

Водночас держави, які понесли найбільші втрати, дедалі більше незадоволені тим, що окремі партнери публічно підтримують жорстку позицію щодо Москви, але водночас захищають власні бізнес-інтереси.

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«Є певні держави-члени, які не припинили ділові відносини з Росією у 2022-му та 2023-му роках. Незручна правда для цих столиць полягає в тому, що зараз санкції починають бити саме по тих секторах, які досі залишаються основними джерелами російських доходів», — сказав співрозмовник видання.

За словами дипломатів, готовність країн підтримувати жорсткіші санкції значною мірою залежить від того, чи вважають вони Росію безпосередньою загрозою власній безпеці.

Раніше повідомлялося, що Греція, яка цього тижня висловила незгоду з окремими положеннями 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, попередила про можливі негативні наслідки для європейського бізнесу.

Ми раніше інформували, що Євросоюз відклав ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії після заперечень Греції.

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