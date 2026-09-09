Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня заявив про можливість «вражаючого та далекосяжного» відновлення торговельно-економічних відносин між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву помічника Кремля Юрія Ушакова.

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У Кремлі заявили, що їхня розмова тривала близько години. Телефонний дзвінок відбувся після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

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Трамп хоче швидкого завершення війни

За словами Ушакова, Трамп наголосив на необхідності якомога швидше припинити війну. Після цього, як стверджує Кремль, можуть відкритися перспективи повного відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою.

«Дональд Трамп чітко наголосив на бажанні якомога швидше припинити конфлікт, що одразу відкриє перспективи — вражаючі та далекосяжні — для повного відновлення відносин між США та Росією», — заявив Ушаков.

Він додав, що, на думку Трампа, це може суттєво вплинути на торговельно-економічні зв’язки та принести значні вигоди обом країнам. За словами представника Кремля, Путін підтримав такий підхід.

Путін розповів Трампу про ситуацію на фронті

Ушаков також заявив, що під час розмови Путін розповів Трампу про те, що, на його думку, США можуть зробити для припинення війни, а також виклав власну оцінку ситуації на полі бою.

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Лідери, за словами Ушакова, позитивно оцінили дипломатичні зусилля американських представників під час їхніх візитів до Росії та України.

Крім того, Трамп і Путін домовилися про необхідність продовжувати обміни полоненими. Ушаков назвав розмову «конструктивною» та повідомив, що президенти домовилися підтримувати контакт і за потреби знову провести телефонну розмову.

У Кремлі знову заявили про відсутність загрози Європі

Окремо Ушаков заявив, що Путін запевнив Трампа у нібито відсутності у Росії агресивних планів щодо європейських держав.

«У нас немає абсолютно жодних агресивних планів щодо Європи», — заявив представник Кремля.

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Водночас він звинуватив європейських політиків у поширенні «міфів» про російську загрозу та заявив, що це нібито використовується для збільшення підтримки України та військових витрат європейських країн.

Переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, Україна та США мають нові ідеї щодо наближення миру в Україні. У МЗС розповіли, що Київ ознайомився із пропозиціями США після мирних переговорів зі спецпосланцями Трампа Віткоффом та Кушнером.

У МЗС України підтвердили домовленість про особисту зустріч Трампа і Зеленського у вересні. Також там не виключили телефонну розмову. За словами речника дипломатичного відомства, останнім часом активізувався мирний процес.

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