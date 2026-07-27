Жорстоке побиття українців у Польщі: затримано двох нападників — що про них відомо

Поліція Вроцлава заарештувала двох чоловіків, які підозрюються в участі у жорстокому побитті громадян України. / © Фото з відкритих джерел

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У польському Вроцлаві правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на громадян України. Третього ймовірного учасника побиття розшукують.

Про це повідомили поліція Вроцлава, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, пише TVN24.

Затриманим 27 і 45 років. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення. Одного з підозрюваних затримали співробітники контртерористичного підрозділу, коли той намагався виїхати з Вроцлава.

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«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним», — заявив Кервінський.

Що заявили в МЗС України

Андрій Сибіга повідомив, що Україна очікує повного, об’єктивного та неупередженого розслідування нападу, встановлення всіх його обставин і мотивів, а також справедливого покарання винних.

Він подякував польській владі, правоохоронцям і меру Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну реакцію. За його словами, Україна продовжить стежити за перебігом справи та надаватиме необхідну консульську допомогу постраждалим.

Сибіга також закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яка, за його словами, може призводити до насильства.

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«Нам потрібен діалог і взаємоповага, а не пошук причин для ненависті», — наголосив він.

Представник МЗС додав, що Україна та Польща мають розвивати прагматичне сусідство і спільно працювати над безпекою.

Напад на українців у Вроцлаві: останні новини

Напад стався 26 липня близько 18:30 на вулиці Окулицького у Вроцлаві. Постраждали 20-річна Анастасія та 21-річний Максим.

За словами Анастасії, конфлікт розпочався у магазині після того, як один із чоловіків пройшов без черги. Коли дівчина зробила йому зауваження, інший чоловік почав ображати її через українське походження.

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Після того як українці вийшли з магазину, до них підбігли троє чоловіків. Відео нападу згодом поширили в мережі.

Нападники почали бити Максима кулаками по голові й тілу, повалили його на землю та продовжили завдавати ударів ногами. Коли Анастасія спробувала допомогти чоловікові, її також побили. Вона отримала кілька ударів по обличчю та голові.

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