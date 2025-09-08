ТСН у соціальних мережах

Жорстоке вбивство українки у США: Трамп відреагував на трагедію

Трамп заявив, що вбивство українки у США є жахливим злочином. Утім раніше він не знав про резонансний інцидент.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Фото: Iryna Zarutska/Facebook

Фото: Iryna Zarutska/Facebook / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької. Він пообіцяв ознайомитися з матеріалами справи.

Про це повідомляє Fox News.

Репортер запитав очільника Штатів про жахливе відео, на якому видно останні хвилини життя 23-річної українки Ірини Заруцької. Біженку з України зарізали у легкорейковому транспорті США.

«Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?», — перепитав американський президент.

Як уточнив для Трампа журналіст, вбивство сталося ще у серпні, але відео з’явилося у публічному доступі лише зараз.

«Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку», — пообіцяв президент Штатів.

Вбивство українки у США: коротко

Раніше Мережу сколихнули моторошні новини про жорстоке вбивство українки у США. Так, дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати.

Згодом стало відомо, що жертвою виявилася 23-річна Ірина Заруцька. Вбивця завдав їй численних ножових поранень, зокрема — в шию. Медики констатували її смерть.

Підозрюваного у вбивстві — 34-річного безхатька Декарлоса Брауна — затримали на місці злочину.

Нагадаємо, ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент вбивства Заруцької. Зауважимо, що кадри є дуже чутливими.

Мотив Брауна, який позбавив життя 23-річну українку, залишається невідомим.

