Жорстоке вбивство українки Заруцької: у США шокували рішенням щодо осудності підозрюваного

У США підозрюваного у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької — Декарлоса Брауна-молодшого — визнали непридатним до судового розгляду. Відповідний висновок зробили після обстеження у медзакладі штату, що підтверджено документом від 29 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Daily Wire.

Згідно із законодавством штату Північна Кароліна, рішення про непридатність до суду означає, що обвинувачений не здатен усвідомлювати хід процесу та брати участь у власному захисті. У таких випадках людину не можуть судити або засуджувати, поки її стан не зміниться.

Криваве вбивство українки Заруцької у США — що відомо

Трагедія сталася 22 серпня 2025 року в місті Шарлотт. За даними слідства, Заруцька їхала потягом LYNX Blue Line, коли нападник раптово накинувся на неї з ножем і завдав кілька ударів у шию.

Cправа спричинила широку міжнародну реакцію та підняла питання безпеки у громадському транспорті. Відомо, що Браун раніше мав щонайменше 14 арештів, зокрема за збройне пограбування та напад із застосуванням зброї. Частину покарань він відбув, однак у низці випадків — уникнув ув’язнення.

Через два місяці після нападу влада штату ухвалила так званий «Закон Ірини», який посилив правила досудового звільнення для підозрюваних у насильницьких злочинах і обмежив застосування безготівкової застави.

Адвокат підозрюваного Деніел Робертс звернувся до суду з проханням відкласти слухання, щоб з’ясувати, чи наполягатимуть прокурори на смертній карі. Водночас Брауну висунуто й федеральне обвинувачення у скоєнні насильницького злочину, що призвів до смерті в системі громадського транспорту.

У вересні 2025 року тодішній президент США Дональд Трамп публічно закликав до найсуворішого покарання для підозрюваного. Наприкінці року в різних містах США почали з’являтися мурали на честь загиблої українки. Підприємець Ілон Маск пообіцяв виділити на їх створення 1 мільйон доларів.

Як ми писали, підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької у США загрожує смертна кара після висунення федеральних обвинувачень. Слідство вважає, що напад був навмисним. Чоловік має тривалу кримінальну історію та був затриманий одразу після злочину. Родина загиблої очікує швидкого правосуддя і підтримує рішення про суворе покарання.

У США новий вид метелика назвали Iryna’s Azure («Лазур Ірини») на честь загиблої українки, щоб увіковічити її пам’ять. Комаха має світло-блакитні крила з фіолетово-синім відтінком і мешкає переважно в Південній Кароліні. Вчений Гаррі Павулаан вирішив змінити заплановану назву після того, як дізнався про трагедію та був глибоко вражений історією дівчини.