Жорстоке вбивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного, нові деталі

В ірландському місті Корк трагічно загинув виходець з України, який отримав смертельне ножове поранення під час походу до магазину. Поліція вже затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні цього жорстокого злочину.

Про це повідомляє національний мовник RTÉ.

Деталі нападу та загибелі

Як зазначає видання, трагедія сталася ще 16 березня увечері. За попередніми даними: загиблий вирушив за продуктами до крамниці в районі Ловер-Джон-стріт, де на нього було скоєно напад. Попри тяжке поранення, чоловік зміг самостійно дістатися до своєї квартири в житловому комплексі Camden Court на Керроллс-Квей. Однак невдовзі після повернення додому він помер — медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

Що відомо про загиблого

З’ясувалося, що жертвою нападу став українець, який проживав в Ірландії з дитинства. Чоловік був батьком-одинаком і виховував одну дитину.

Правоохоронні органи наразі не розголошують особистих даних загиблого, поки триває ідентифікація та офіційні процедури.

Розслідування та затримання

Сьогодні вранці в ході оперативно-розшукових заходів поліція Корка затримала чоловіка віком близько 40 років. Наразі він перебуває під вартою у відділку Гарда міста Корк.

Слідчі дії тривають, розпочато повноцінне розслідування за фактом вбивства.

Поліція збирає свідчення очевидців та переглядає записи з камер відеоспостереження.

Правоохоронці з’ясовують мотиви нападу та чи були зловмисник і жертва знайомі раніше.

