Жорстоко вбила 8-річну школярку: яке покарання суд призначив вчительці

Суд у Південній Кореї призначив довічне ув’язнення 48-річній Мьон Дже Ван, яку визнали винною у жорстокому вбивстві восьмирічної школярки Кім Хе Ниль. Трагедія сталася в лютому цього року в місті Теджон і сколихнула всю країну.

Про це повідомило видання BBC.

За матеріалами справи, педагогиня заманила школярку Кім Хе Ниль до кімнати для медіа, де завдала їй смертельного ножового поранення. Після цього її саму знайшли з травмою шиї — поліція припускає, що жінка нанесла її сама. Потерпілу дитину виявили мертвою в тій самій кімнаті.

Прокурори вимагали для обвинуваченої смертної кари, наголошуючи, що родина загиблої просила про найсуворіше покарання. Водночас суд дійшов висновку, що, попри високий ризик рецидиву, страта не є виправданим заходом. Мьон засудили до довічного ув’язнення з обов’язком носити електронний браслет для відстеження місцеперебування протягом 30 років.

Вона повідомила, що на момент нападу перебувала на лікуванні психічного здоров’я та мала «послаблене судження».Водночас за словами прокурорів, під час розслідування педагогиня не демонструвала каяття. До суду вона надіслала десятки листів із вибаченнями.

Слідство встановило, що перед нападом Мьон придбала ніж і принесла його до школи, маючи намір убити себе та «випадкову дитину». У день трагедії до закладу приїхали двоє працівників освіти, щоб розібратися у її нещодавньому конфлікті. За кілька днів до цього вона схопила іншу вчительку за голову під час суперечки.

Освітнє управління Теджона повідомило, що за три тижні до нападу Мьон просила про шестимісячну відпустку через депресію, але після медичного огляду її визнали придатною до роботи, і вона повернулася до школи.

У вироку суду зазначено, що педагогиня, яка мала б забезпечувати безпеку учнів, «скоїла цей жорстокий злочин, не захищаючи дитину там, де вона мала б бути в найбільшій безпеці». Після трагедії влада країни закликала посилити заходи безпеки у школах, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

