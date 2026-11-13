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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жорстокий напад у потязі: чоловік зґвалтував 17-річну дівчину під час поїздки

Правоохоронці не виключають, що від дій 32-річного чоловіка могли постраждати й інші жінки.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Потяг.

Потяг. / © AFP

У Польщі 17-річну дівчину зґвалтували в поїзді, що прямував із Каліша до Вроцлава. Інцидент стався 6 листопада. Підозрюваному загрожує 23 роки в’язниці.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зазначається, що 17-річна дівчина повідомила поліцію, що стала жертвою сексуального насильства з боку незнайомця. За словами потерпілої, чоловік почав чіплятися до неї ще на пероні в Каліші. Він пропонував їй наркотики, а після відмови спробував поцілувати.

Дівчина втекла до вагона, однак нападник пішов за нею, силоміць завів до туалету та зґвалтував.

Правоохоронцям вдалося швидко встановити особу нападника. Поліцейські з Вроцлава передали інформацію колегам із Серадза, де 32-річного чоловіка затримали за місцем проживання.

Як з’ясували слідчі, затриманий уже був відомий правоохоронцям і раніше скоював подібні злочини. Йому висунули обвинувачення у зґвалтуванні та зберіганні наркотиків. Суд відправив чоловіка під варту на три місяці. Правоохоронці не виключають, що від дій 32-річного чоловіка могли постраждати й інші жінки.

З огляду на рецидив, підозрюваному загрожує суворіше покарання. За скоєний злочин в умовах багаторазового рецидиву він може провести у в’язниці до 23 років.

Нагадаємо, 7 листопада у центрі польського міста Краків сталася стрілянина. Інцидент стався на Головному Ринку — одній із найвідоміших туристичних площ міста. Загинули чотири жінки та два чоловіки), а ще щонайменше 16 осіб отримали поранення.

Окрім того, нападник, 24-річний Міхал Оксінський, помер у лікарні від отриманих поранень. Під час затримання його поранили. Він переніс кілька операцій.

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