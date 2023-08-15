"ZOV за віру та вітчизну": у Росії презентували надувний польовий храм РПЦ для окупантів (відео)

На форумі "Армія-2023", який відбувся у Росії, презентували надувний польовий храм. Спеціальну машину планують використовувати на окупованих територіях.

Про це розповів ієрей РПЦ Борис Гришин, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що так званий польовий храм становить намет 4 на 4 метри, який зможе вмістити взвод солдатів.

"Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. До 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше – хвилин 15", - йдеться у повідомленні.

Ієрей похвалився і тим, що у машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священника.

"Це експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій", — сказав представник РПЦ.

За розробку машини з надувним військово-польовим храмом відповідає російська православна церква (РПЦ).

На російському форумі презентували польовий храм

Додамо, що на окупованих територіях учням шкіл на окупованій території України, яким виповнилося 14 років, погрожують не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ.

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