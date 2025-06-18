ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Зовнішню розвідку Німеччини очолив посол в Україні Мартін Єґер: що про нього відомо

Уряд Німеччини погодив призначення посла в Україні на посаду голови BND

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Посол Германии в Украине Мартин Егер

Посол Германии в Украине Мартин Егер

Уряд Німеччини схвалив призначення Мартіна Єґера, чинного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, на посаду нового президента Федеральної розвідувальної служби (BND).

Про це повідомляє німецьке агентство afp.

60-річний Єґер вважається одним із найкомпетентніших дипломатів Німеччини у кризових регіонах. Протягом своєї кар’єри він обіймав ключові посади у Міністерствах закордонних справ і фінансів, був прессекретарем глави МЗС Йошки Фішера, а також представником МЗС при президенті Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Крім того, він працював послом Німеччини в Афганістані та Іраку, а з липня 2023 року — очолює німецьке посольство в Києві.

Призначення Єґера на чолі BND відбувається на тлі ширших змін у керівництві німецьких спецслужб. Діючий президент служби Бруно Каль залишає посаду і, за даними Der Spiegel, готується до переходу на дипломатичну роботу у Ватикані. Також раніше заступник глави BND Філіп Вольфф перейшов до апарату канцлера.

Очікується, що з новим керівництвом Федеральна розвідувальна служба отримає більше фінансування та розширені повноваження. Це частина ширшого курсу федерального уряду на модернізацію і посилення зовнішньої безпеки, зокрема в умовах нових геополітичних викликів.

Що про нього відомо

Мартін Єґер народився 9 вересня 1964 року в місті Ульм. Вивчав політологію, філософію та антропологію в Мюнхені. Дипломатичну кар’єру розпочав у Міністерстві закордонних справ у 1996 році. Працював у федеральному уряді, а також у приватному секторі — зокрема, у компанії Daimler AG на посаді керівника з міжнародних зв’язків.

Єґер має значний досвід у роботі в «гарячих точках» — він обіймав посади посла в Кабулі (2013–2014) та Багдаді (2021–2023). У 2023 році був призначений послом у Києві. Його дипломатичний підхід та знання безпекових питань стали вирішальними факторами для обрання його на посаду голови німецької розвідки.

BND — німецька служба зовнішньої розвідки, що відіграє ключову роль у зборі інформації за межами країни. Її модернізація та адаптація до нових викликів, включно з кібершпигунством, гібридними загрозами та військовими конфліктами, є однією з пріоритетних задач для уряду Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie