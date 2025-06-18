Зовнішню розвідку Німеччини очолив посол в Україні Мартін Єґер: що про нього відомо

Посол Германии в Украине Мартин Егер

Реклама

Уряд Німеччини схвалив призначення Мартіна Єґера, чинного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, на посаду нового президента Федеральної розвідувальної служби (BND).

Про це повідомляє німецьке агентство afp.

60-річний Єґер вважається одним із найкомпетентніших дипломатів Німеччини у кризових регіонах. Протягом своєї кар’єри він обіймав ключові посади у Міністерствах закордонних справ і фінансів, був прессекретарем глави МЗС Йошки Фішера, а також представником МЗС при президенті Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Крім того, він працював послом Німеччини в Афганістані та Іраку, а з липня 2023 року — очолює німецьке посольство в Києві.

Реклама

Призначення Єґера на чолі BND відбувається на тлі ширших змін у керівництві німецьких спецслужб. Діючий президент служби Бруно Каль залишає посаду і, за даними Der Spiegel, готується до переходу на дипломатичну роботу у Ватикані. Також раніше заступник глави BND Філіп Вольфф перейшов до апарату канцлера.

Очікується, що з новим керівництвом Федеральна розвідувальна служба отримає більше фінансування та розширені повноваження. Це частина ширшого курсу федерального уряду на модернізацію і посилення зовнішньої безпеки, зокрема в умовах нових геополітичних викликів.

Що про нього відомо

Мартін Єґер народився 9 вересня 1964 року в місті Ульм. Вивчав політологію, філософію та антропологію в Мюнхені. Дипломатичну кар’єру розпочав у Міністерстві закордонних справ у 1996 році. Працював у федеральному уряді, а також у приватному секторі — зокрема, у компанії Daimler AG на посаді керівника з міжнародних зв’язків.

Єґер має значний досвід у роботі в «гарячих точках» — він обіймав посади посла в Кабулі (2013–2014) та Багдаді (2021–2023). У 2023 році був призначений послом у Києві. Його дипломатичний підхід та знання безпекових питань стали вирішальними факторами для обрання його на посаду голови німецької розвідки.

Реклама

BND — німецька служба зовнішньої розвідки, що відіграє ключову роль у зборі інформації за межами країни. Її модернізація та адаптація до нових викликів, включно з кібершпигунством, гібридними загрозами та військовими конфліктами, є однією з пріоритетних задач для уряду Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії.