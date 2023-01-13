Зовнішній вигляд Путіна – ознака хвороби: політолог про здоров'я президента РФ

Навіть коли президента РФ показують у записі, його погане самопочуття не вдається приховати.

Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий, численні чутки про його поганий стан здоров'я підтверджуються зовнішнім виглядом Путіна на телеекранах.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua публіцист та політолог Михайло Шейтельман.

За словами публіциста, дані про хвороби президента Росії надходять здебільшого "з ненадійних джерел".

"Єдина надійна інформація, на мій погляд – це зовнішній вигляд Путіна. Те, що нам показують – надійна інформація. Для мене найнадійніше свідчення його хвороби, про яку я нічого не знаю, бо не вірю в інсайдерські інформації, але я бачив Путіна у новорічному привітанні. Людина за жалюгідні хвилини привітання чотири рази глибоко закашлялася", — наголосив він.

Як підкреслив Шейтельман, вітання йшло у запису.

"Це ж не прямий ефір. Якщо людина закашлялася у прямому ефірі, може вона подавилася, що завгодно може бути. Але це запис — найкращий дубль, який взагалі зуміли зробити з Путіним. Головне звернення за рік змогли зробити з тим, що він чотири рази кашляє", — заявив політолог.

На його думку, те, як знімають Путіна, "показує, що він хворий".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що президент Росії Володимир Путін хворий на рак, йому вже нема чого втрачати, тому це може бути однією з причин майбутнього оголошення нової мобілізації в РФ.

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також стверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям.

На запитання ЗМІ, чи хворіє президент РФ на "смертельну хворобу", Буданов відповів: "Він хворіє вже дуже довго".

У грудні 2022 року британські ЗМІ повідомили, що у Путіна виявили низку важких захворювань — рак, шизоафективний розлад та хворобу Паркінсона.