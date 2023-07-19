Зовнішня розвідка Британії пропонує співпрацю росіянам, незгодним з Путіним: деталі

Британська розвідка обіцяє підтримку і безпеку усім російським агентам, які погодяться співпрацювати з нею.

Очільник зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур закликав росіян, не згодних із діями Володимира Путіна щодо України, працювати на його службу.

Про це повідомила російська служба ВВС.

"Сьогодні багато росіян із жахом мовчки дивляться на те, як збройні сили їхньої країни стирають з лиця землі українські міста, виганяють невинні сім'ї з їхніх домівок і викрадають тисячі дітей. Вони приголомшені тим, що їхні солдати розоряють рідну країну. У глибині душі вони розуміють, що оголошені Путіним причини війни є ні що інше, як фальсифікація, міазми брехні і вигадка", - сказав він.

Річард Мур вважає, що сьогодні багато росіян "вимушено поставлені перед таким самим вибором і такими самими докорами сумління, що і їхні попередники 1968 року", коли радянські танки розчавили Празьке повстання.

"Я закликаю їх наслідувати приклад тих, хто вже приєднався до нас за останні 18 місяців. Наші двері завжди відкриті", - сказав очільник зовнішньої розвідки Великої Британії.

Кожна пропозиція про співпрацю, за словами Річарда Мура, буде ретельно вивчена з обачністю і професіоналізмом, адже британська розвідка "ніколи не зраджує своїх агентів і готова працювати з ними, щоб покласти край кровопролиттю".

"В основі моєї служби лежить те, що ми вірні нашим агентам довічно, і вдячні їм вічно", - сказав очільник зовнішньої розвідки Великої Британії.

Нагадаємо, російська політична аналітикиня Ольга Курносова інтерв’ю ТСН.ua припустила, що новим кандидатом на заміну Путіну може стати людина не тільки із Міноборони, а й ФСБ. Вона додала, що російським спецслужбам було добре відомо про підготовку бунту Пригожина, однак служба нічого не зробило для того, щоб його зупинити.

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