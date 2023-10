Зовсім не за мир: який страшний сенс несуть гасла плакатів на пропалестинських мітингах

Гасла на пропалестинських демонстраціях в арабському світі, а також у Європі та США зовсім не мир. На них звучать лозунги знищення Ізраїлю і євреїв.

Про це розповіла депутатка парламенту (Кнесету) Ксенія Свєтлова та навела декілька лозунгів.

"Я припускаю, що деякі учасники цих дій чудово знають, що вони скандують і тримають у руках, тоді як інші мають про це лише приблизне уявлення", - написала вона у телеграм-каналі.

From river to the sea Palestine will be free - від Середземного моря до річки Йордан, тобто йдеться про всю територію, де сьогодні знаходяться держава Ізраїль та Палестинська Автономія. Вона пояснила, що насправді йдеться "про знищення держави Ізраїль, не про незалежну палестинську державу поряд із Ізраїлем. Це гасло часто супроводжує карта "всієї вільної Палестини": таку саму карту малюють в Ізраїлі ті, хто прагне того, щоб на всій цій території була лише одна держава, Ізраїль".

Пропалестинські мітинги у світі / Фото: Associated Press

"Хайбар, Хайбар йа йахуд" - битви при Хайбарі. Депутатка пригадала, що битви ранніх мусульман на чолі з Мухаммедом з євреями відбувалися у 628 році, в результаті якого населений євреями оазис Хайбер був завойований після півторамісячної облоги, а євреї були або вбиті, або вигнані.

"Іранці так назвали одну зі своїх ракет, і цей заклик використовується радикальними ісламістами по всьому світу, навіть там, де євреїв немає вже багато років. Той, хто стоїть поруч із такими плакатами, повинен розуміти, що він таким чином підтримує Аль-Каїду, ІДІЛ, Ісламський Джихад, ХАМАС, Хізб а-Тахрір та іншу нечисть", - наголосила вона.

"Немає миру без деколонізації". Свєтлова вважає, що це ще "один "стерильний" шлях сказати, що Ізраїлю не повинно бути. За її припущеннями, це "адаптація наративу ХАМАС, відповідно до якої всі ізраїльтяни є поселенцями, тобто колоністами. Деколонізація колоністів дорівнює кінець існування Ізраїлю".

Пропалестинські мітинги у світі / Фото: Associated Press

"Поклади меч на меч, ми всі люди Дефа". Вона пояснила, що Мухаммад Деф - голова одного із батальйонів, військового крила терористичної організації ХАМАС.

"Терористи ХАМАС додавали в пояси смертників цвяхи, щоб заподіяти якомога більше шкоди і вбити і покалічити якнайбільше людей в ході 2-ї інтифади. А 7 жовтня вони додавали особливі засоби для розпалу вогню, так що від жертв залишився тільки попіл", - написала депутатка.

"Духом і кров'ю ми викупимо тебе, о Аль-Акса". Вона розповіла, що 1929 року під цим гаслом почалася різанина євреїв у Хевроні, Єрусалимі та інших містах єврейського "ішува в підмандатній Палестині. І з того часу він супроводжує численні демонстрації, які закінчуються погромами та заворушеннями".

Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган покликав свій народ на мітинг на підтримку ХАМАС.

