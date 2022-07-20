Зрада для України скасовується: Сенат Італії висловив довіру прем'єру Драґі

У середу, 20 липня, Сенат висловив довіру прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі, який хотів піти у відставку.

Зазначається, що Сенат підтримав резолюцію сенатора П'єра Казімі з висловленням довіри прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі.

Про це повідомляє Rai.

На засіданні були присутні 192 сенатори, голосували 133, "за" висловилися – 95, проти – 38, не утримався ніхто.

Як пише видання, праві партії взагалі відмовилися голосувати за резолюцію з висловленянм довіри й бойкотували її розгляд у парламенті. "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" виступали за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат. Натомість прихильники коаліції запевняли, що потрібно зберегти уряд, бо це дозволить вирішити економічні труднощі та залучити кошти ЄС на відновлення економіки після COVID-19.

У четвер відбудеться повторний виступ Драґі в Палаті, після цього - дебати та голосування за довіру уряду.

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