Зрада Ердогана?: декілька турецьких банків працюють над запровадженням російської платіжної системи "Мир"

За результатами перемовин очільника Кремля Володимира Путіна та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана домовилися про запровадженням російської платіжної системи "Мир".

За словами Ердогана, над цим нововведенням, яке полегшать проживання туристам з РФ, працюють п'ять банків Туреччини.

Про це турецький лідер сказав під час брифінгу за підсумками перемовин з російським диктатором, пише агентство Anadolu.

"Також є карта Росії "Мир". Зараз над нею працюють п’ять наших банків. Тут також є дуже серйозні розробки. Це дуже, дуже комфортно для туристів з Росії. Ними можна оплачувати покупки та готелі. Звичайно, це дуже, дуже розслаблююча система як для них, так і для нас", — цитує Anadolu турецького лідера.

Ердоган зазначив, що під час його візиту до Сочі свої зустрічі також провели президенти "Центробанків" Росії та Туреччини.

Як повідомляли раніше, Ердоган та Путін домовились у Сочі довести товарообіг до 100 мільярдів доларів.

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