"Зрада України та Європи": у Сенаті США рознесли Трампа через російський дизель

Сенат США / © Associated Press

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Група сенаторів-демократів США назвала зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів рішення президента Дональда Трампа тимчасово зняти санкційні обмеження на продаж російського дизельного пального у світі. На думку законодавців, цей крок допомагає фінансувати російську військову машину та свідчить про провал політики американської адміністрації.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті Сенату США.

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Під документом стоять підписи сенаторки Джин Шагін, заступниці голови Комітету Сенату з міжнародних відносин; лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера та сенаторки Елізабет Воррен, заступниці голови Комітету з питань банкінгу, житлового будівництва та міського господарства.

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«Заява президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять глобальні закупівлі російського дизелю протягом шести місяців, є цілковитою зрадою України, наших європейських союзників та національної безпеки США», — наголосили демократи.

Вони пов’язали рішення Трампа зі зростанням цін на бензин і дизельне пальне, яке почалося після початку війни США проти Ірану. За словами сенаторів, замість спільних дій із союзниками для зниження витрат на енергоносії адміністрація Трампа вдалася до домовленостей, які вигідні Росії.

«Американці та наші європейські союзники зіштовхнулися з величезним зростанням витрат на пальне через війну президента [Трампа] з Іраном, і замість співпраці з ними задля зниження цін ця адміністрація звернулася до їхньої головної безпекової загрози — продаючи Україну та наших союзників у відчайдушній спробі врятувати політичні перспективи Трампа», — йдеться в заяві.

Сенатори також звинуватили президента у невиконанні обіцянок знизити витрати для американців і недостатньому захисті США від супротивників.

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Окремо вони заявили про порушення закону та волі Конгресу, який лише кілька тижнів тому ухвалив законодавство, покликане обмежити доходи Росії від продажу нафти й газу та послабити фінансові можливості її військової машини.

Демократи закликали Трампа припинити війну з Іраном, а не вдаватися до заходів, які сприяють фінансуванню російської агресії проти України. Вони наголосили, що російський диктатор Володимир Путін реагує лише на силу, а тому США мають посилювати тиск на Росію та тих, хто допомагає їй вести війну.

Заява стосується Генеральної ліцензії № 135, через яку адміністрація Трампа дозволила тимчасові закупівлі російського дизельного пального на світовому ринку. Сенатори розцінюють це рішення як відхід від політики обмеження російських енергетичних доходів, які допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

Дизельна угода Трампа з Путіним — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки. Згідно з заявою Трампа, угода передбачає декілька етапів постачання. Насамперед Росія має негайно відправити понад 300 тисяч тонн дизеля, наступна партія обсягом 500 тисяч тонн очікується у листопаді, а згодом — ще 1 мільйон тонн.

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Як повідомляє ISW, США відкрили російському дизельному пальному доступ до свого та світових ринків не отримавши від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

При цьому угода між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального могла бути підготовлена за кілька тижнів до її публічного оголошення президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня. На це вказують дані морського моніторингу: танкер із першою ймовірною партією російського дизеля вже наближається до східного узбережжя Сполучених Штатів, хоча про домовленість Вашингтон публічно повідомив лише напередодні.

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