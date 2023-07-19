Зрада з наслідками: коханець відправив відео сексу з заміжньою жінкою її чоловіку та матері

Чоловіка на рік відправили до в'язниці.
У Великій Британії покарали чоловіка, який зайнявся сексом із заміжньою жінкою. Він відправив інтимне відео її матері та чоловіку.
Про це пише dailystar.co.uk.
Одружений 42-річний чоловік Джордж Лупу познайомився зі своєю жертвою, коли працював водієм доставки в районі Віррал у грудні 2021 року.
Лі Боннер, обвинувач, розповів Королівському суду Ліверпуля, що у пари була коротка інтрижка, і Лупу одного разу зняв на відео, як вони займаються сексом. Коли жінка спробувала припинити роман, він відмовився це робити - змушував вступати з ним у сексуальні стосунки та викрав телефон потерпілої.
Чоловік став одержимим своєю коханкою. Напередодні Різдва 24 грудня 2021 року він надіслав інтимні фотографії жінки та секс-відео її чоловікові та літній матері. Жінка стверджує, що це призвело до проблем у її житті.
Суд визнав чоловіка винним та засудив до 1 року позбавлення волі. Також йому 5 років заборонено наближатися до жінки.
Нагадаємо, у США судять 26-річну вчительку, яка займалась сексом зі своїм 17-річним учнем. За це педагогині загрожує позбавлення
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