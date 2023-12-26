Зрадив із 15-річною племінницею: дружина відрізала пеніс чоловіка і змила його в унітаз

Вона сама прийшла до поліції.

У Бразилії жінка відрізала пеніс свого чоловіка і змила його в унітаз.

Про це пише Daily Star.

Вона розповіла поліції, що завдала йому каліцтва після того, як дізналася, що коханий займався сексом із її 15-річною племінницею.

34-річна жінка, ім'я якої не називається, здійснила жорстокий напад в Атібаї, недалеко від Сан-Паулу, 22 грудня. Як повідомили місцеві ЗМІ, прив'язавши його кінцівки до ліжка, вона витягла бритву та відрізала йому статевий орган.

Потім дружина сфотографувала відрізану інтимну частину тіла, перш ніж спустити її до унітазу. Пізніше вона звернулася до поліції.

З'явившись на місцеву ділянку разом із братом, вона заявила: "Доброго вечора, офіцере, я прийшла, бо щойно відрізала чоловікові пеніс". На запитання, чому вона викинула орган, вона відповіла офіцерам, що зробила це після того, як почула, що його можна пришити назад.

39-річного чоловіка було знайдено живим. Його доставили до лікарні, але поки що його стан невідомий.

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Жінку затримали та звинуватили у замаху на вбивство. Вона стверджує, що почала напад після того, як дізналася, що її чоловік займався сексом із її 15-річною племінницею.

Однак поліція не прокоментувала цю заяву, окрім підтвердження того, що вони вивчають, чи могли існувати стосунки за згодою між чоловіком і дівчиною. Вік згоди у Бразилії – 14 років.

Розслідування триває.

Нагадаємо, мати заручника ХАМАСу, якого випадково вбив ЦАХАЛ, здивувала зверненням до вбивць свого сина. Вона назвала винних у трагедії.

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