"Зрадник і виродок": в Росії вчителька дала учневі прочуханки за запізнення на виступ до 23 лютого (відео)

Педагогиня публічно обзивала школяра та погрожувала переведенням до іншого класу чи школи.

У Пермському краї Росії вчителька публічно принизила школяра, звинувативши його у відсутності патріотизму через запізнення на виступ до 23 лютого.

Про це інформує телеграм-канал SOTA із посиланням на відео одного з читачів.

Колишня директорка і теперішня вчителька Силвенської школи Олександра Федуріна публічно висварила учня 8-го класу за його запізнення на виступ у конкурсі до 23 лютого, коли в РФ відзначають День захисника вітчизни.

Вчителька звинуватила учня в тому, що в нього з дитинства не розвинене почуття патріотизму. Федуріна навіть вдалася до обзивань та погроз на адресу підлітка, сказавши, що той більше не навчатиметься в її класі.

"Ти зрадник. Вали на всі чотири боки. Ти для мене – нуль. Навіть не скажу "як" – виродок, і все. Ви мали стати в шеренгу, проявити себе, завжди було так. Ти не розумієш, якому дню цей конкурс присвячено? Значить, виродки. Якщо у вас з дитинства патріотизму – нуль", – заявила вчителька в обличчя школяреві перед його однокласниками.

Педагогиня пригрозила учневі, що коли того запишуть у "зрадники" і збиратимуть на нього "характеристику", то попросять зробити це класного керівника.

"Я так і напишу – "виродок", починаючи від 8 класу, від 21 лютого 2023 року. Став виродком на моїх очах", – заявила Федуріна.

Вона також сказала, що "від завтра" цей учень більше не навчатиметься в її класі, і буде змушений перейти до іншого класу чи школи.

Односельці підлітка кажуть, що школяр навчався та навчається на "відмінно" та "добре".

Нагадаємо, Міністерство просвіти Росії планує запровадити у школах і закладах вищої освіти пов’язані з військовою підготовкою предмети. За оцінками британської розвідки, це свідчить про створення дедалімілітаризованішої атмосфери в країні.

Також відомо, що у школах РФ вирішили запровадити навчальний курс із гри в лапту – народну забаву із м’ячем та битками. За задумом росіян, ця гра повинна допомогти підготувати юнаків до військової служби.

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