"Зрадники німецького народу:" у Бундестазі розкритикували ультраправих депутатів за допомогу Росії

У німецькому Бундестазі урядові та опозиційні депутати розкритикували проросійську ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", через її звʼязки з кремлівським режимом момент, а також за те, що помічника євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра арештували за можливе шпигунство на користь Пекіна.

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Про це інформує AP.

У повідомленні вказується, шо під час дебатів у німецькому парламенті представник урядової коаліції від "Вільних демократів" Константін Куле заявив, що Китай та Росія проводять шпигунську роботу у Німеччині через "існування правої екстремістської партії.., яка готова підхопити будь-який наратив з КНР і РФ та поширювати його".

"Тому треба сказати дуже чітко: "АдН" є слабким місцем німецької демократії, коли йдеться про захист нашої ліберальної демократії", – зазначив він.

В свою чергу представник опозиційного блоку ХДС/ХСС Марк Генріхманн заявив, що партія АдН зрадила народ Німеччини, коментуючи нещодавні звинувачення на адресу ультраправих, він вказав: "Сьогодні Росія, завтра Китай".

На це представник Ада Штефан Койтер звинуватив ліберальних політиків у спробі "відвернути увагу від власного політичного провалу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині заарештували урядовця за шпигунство на користь РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що МЗС Німеччини викликало до себе посла Росії через затримання у Баварії агентів Москви.

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