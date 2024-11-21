Зранку РФ атакувала балістикою, "Кинджалом" і крилатими ракетами: куди вдарив ворог і що збила ППО

Зранку 21 листопада - від 05:00 до 07:00 армія Російської Федерації атакувала місто Дніпро. Росіяни завдали ударів ракетами різних типів по підприємствах і критичній інфраструктурі. Сили ППО знищили шість крилатих ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові запустили міжконтинентальну балістичну ракету із Астраханської області. З Тамбовської області ворог запустив з винищувача МіГ-31К аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Також окупанти випустили сім крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків", - додали у Командуванні.

Як повідомлялося, на світанку 21 листопада Росія випустила ракети. У всій країні оголошена повітряна тривога, лунають вибухи.

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