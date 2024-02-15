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Зранку Росія атакувала ракетами Україну: сусідня Польща підняла бойову авіацію

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Зранку Росія атакувала ракетами Україну: сусідня Польща підняла бойову авіацію

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

доповнюється...

Вранці 15 лютого сусідня Польща підняла бойову авіацію, коли армія Російської Федерації завдавала масованого ракетного удару  по території України

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.

"Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни. 
 

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