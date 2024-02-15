Зранку Росія атакувала ракетами Україну: сусідня Польща підняла бойову авіацію

Вранці 15 лютого сусідня Польща підняла бойову авіацію, коли армія Російської Федерації завдавала масованого ракетного удару по території України

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі у Twitter.

"Спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

