Зрив Росією "зернової угоди": британська розвідка оцінила наслідки

Російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно.

Зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція "Росія-Африка", в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як у попередній такій зустрічі їх було 43.

Захід відбувся за десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

"Окрім прямого порушення постачань, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Російській Федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду".

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме — всі готові продовжувати постачання зерна", — заявив президент.

У МВФ повідомили, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

Крім того, стало відомо, що Володимир Путін підкуповує Африку після виходу із "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

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