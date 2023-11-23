Зрізав з трупа м'ясо і з'їв: Путін випустив із в'язниці на війну в Україні ще одного канібала

З тіла однієї жертви людожер зрізав м'ясо, яке поклав у холодильник, а потім з'їв.

У РФ житель Сахалінської області, канібал Денис Горін, звинувачений у вбивстві щонайменше чотирьох людей, вийшов з колонії і вирушив на війну в Україну.

Про це повідомив російський Телеграм-канал "Сахалін проти війни".

У 2003 році Горін був засуджений за вбивство та глум над тілом убитого і засуджений до 10 років суворого режиму. За зразкову поведінку було звільнено умовно-достроково і вийшло на волю у 2010 році.

Але довго на волі злочинець не встиг пожити. Вже 2011 року він разом із братом жорстоко побили людину, а потім перерізали горло ножем. Ці ж двоє у 2012 році зарізали ще одну людину.

Також у 2012 році було розкрито найгучніший злочин Горіна. Як виявилося, ще у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав із трупа м'ясо, яке поклав у холодильник, а пізніше з'їв. Тіло вбитого Горін скинув у річку, тому вбитий чоловік довгий час вважався зниклим безвісти.

Суд засудив Дениса Горіна до 22 років колонії особливого режиму.

Місяць тому місцеві жителі на сторінці Горіна у соцмережі побачили нове фото – у військовій формі із Z-нашивкою.

Як пише "Сибір.Реалії", зараз Горін перебуває в госпіталі Южно-Сахалінська з пораненням середньої тяжкості.

"Зараз він у Южно-Сахалінську, у шпиталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилований, пів строку як з куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усі пам'ятають", — заявив сусід убивці.

За інформацією російського Телеграм-каналу "Агентство. Новости", Путін помилував за участь у війні проти України як мінімум 17 людей, які вчинили гучні вбивства. Дехто після повернення на волю знову вчинив злочин.

Раніше повідомлялося, що Путін помилував засудженого людожера-сатаніста з Ярославля, який убив і розчленував 4 підлітків. Сатаніст мав сидіти до 2030 року, але провоював півроку у "Шторм Z" і вийшов на волю.

Нагадаємо, в РФ "зек-вагнерівець", засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

Читайте також: