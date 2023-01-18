ЗРК Stinger, гелікоптери і дрони: Латвія надсилає Україні нову військову допомогу

У середу, 18 січня, під час робочого візиту до Києва міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце повідомила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства Латвії.

На зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим латвійська міністерка обговорила ефективність вже наданої Латвією підтримки та повідомила про заплановане постачання найближчим часом.

"Ми відправимо до України нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати", – заявила Інара Мурнієце.

За її словами, перша партія нового пакету поїде в Україну уже через тиждень - 25 січня.

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Очільниця Міноборони Латвії також запевнила, що її країна продовжить навчання військовослужбовців ЗСУ. Планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, ніж попереднього року.

У п’ятницю, 20 січня, міністерка оборони Латвії візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні (Німеччина) для узгодження подальшої союзницької допомоги Україні.

Вона заявила, що весь світ захоплюється мужністю та самовідданістю українських збройних сил і мирного населення у війні з Росією. Однак, за її словами, щоб виграти цю битву, світ має не лише слухати, що говорить Україна, але й чути Україну.

"Ми, Латвія, не тільки слухаємо, що говорять президент України, міністр оборони та головнокомандувач збройних сил. Ми чуємо, чого просить Україна, щоб мати можливість протистояти і перемогти агресора. І ми вживаємо заходів", – наголосила латвійська міністерка.

Під час свого візиту до України Інара Мурнієце зустрілася з представниками Збройних Сил України в різних форматах, а також відвідала Академію Сухопутних військ України у Львові.

Нагадаємо, Міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце прибула з візитом до України напередодні, 17 січня.

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