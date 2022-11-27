“Зроби або помри”: Північна Корея прагне мати найпотужнішу ядерну силу у світі — заява Кім Чен Ина

Лідер КНДР запевняє, що північнокорейські вчені досягли "дивовижного прогресу в розробці технології розміщення ядерних боєголовок на балістичних ракетах".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що мета його країни – мати найпотужнішу ядерну силу у світі. Він оголосив про це на церемонії, на якій присвоїв чергове військове звання десяткам армійських офіцерів, які брали участь у недавньому запуску найбільшої балістичної ракети КНДР.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

"Нарощування ядерних сил надійно захистить гідність і суверенітет держави. Кінцева мета — володіти найпотужнішими у світі стратегічними силами, силами, які є безпрецедентними в цьому столітті”, - цитує агентство слова північнокорейського лідера.

Кім Чен Ин додав, що північнокорейські вчені досягли "дивовижного прогресу в розробці технології розміщення ядерних боєголовок на балістичних ракетах", не вдаючись у подробиці.

Він також сказав, що вчені та техніки повинні “вести боротьбу за принципом “зроби або помри”, щоб “розширити та посилити стримування ядерної війни”.

В агентстві Reuters нагадали, що Північна Корея нещодавно випробувала десятки різних ракет.

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Зокрема, минулого тижня в п'ятницю було випробувано міжконтинентальну балістичну ракету, яка, за інформацією міністерства оборони Японії, могла вразити материкову частину США.

Кім Чен Ин особисто контролював випробування ракети Hwasong-17, яку назвав "найпотужнішою у світі стратегічною зброєю". За його словами, її випробування свідчить про рішучість і здатність Пхеньяна створити найсильнішу армію у світі.

Нагадаємо, північнокорейський лідер Кім Чен Ин раніше заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, яка, за його словами, потрібна для протидії військовим діям з боку США.

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