Зробили підкоп іржавою ложкою: із тюрми в Ізраїлі здійснили втечу шестеро палестинців із радикальних угруповань

На будівництво тунелю вони витратили близько місяця.

У ніч на понеділок, 6 вересня, із в’язниці Гілбоа на півночі Ізраїлю втекли шестеро в’язнів, які були членами радикальних ісламістських угруповань та засуджені за напади та вбивства.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

З посиланням на власні джерела, видання повідомляє, що втікачі зробили підкоп за допомогою іржавої ложки, яку ховали за плакатом на стіні камери. На будівництво тунелю вони витратили близько місяця.

Ізраїльська поліція розцінює втечу як найсерйозніший інцидент за останні роки, зазначаючи, що втікачі могли отримати допомогу ззовні.

Для розшуку втікачів викликали поліцейське підкріплення, безпілотники та гелікоптери. У пошуковій операції також беруть участь солдати та контррозвідка. У районі поблизу в’язниці встановлено прикордонні пункти пропуску.

За даними ізраїльських ЗМІ, одним із втікачів є колишній командир військового крила Джаніна палестинського угруповання “Фатах” Закарія Зубайді. Інші належать до радикального угруповання “Ісламський джихад”.

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Палестинський радикальний рух “ХАМАС” оцінив цю втечу як "хоробрий і героїчний вчинок". У місті Джаніна, з якого походять втікачі, влаштували святкову стрілянину.

Ймовірно, на свободі ув’язнені будуть шукати притулку саме в цьому місті, в якому діє палестинське самоврядування, або ж спробують перебратися до сусідньої Йорданії.

Міністр громадської безпеки Ізраїлю Омер Барлєв запевнив, що втікачів упіймають.

Нагадаємо, у травні цього року бойовики руху ХАМАС випустили ракети по Єрусалиму. Так розпочалася нова хвиля арабсько-ізраїльського протистояння.

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