"Зробіть вакцину": чоловік померлої від коронавірусу породіллі емоційно звернувся до вагітних жінок

Після п'яти тижнів у реанімації жінка померла, так і не познайомившись з новонародженою донечкою.

В Англії від ускладнень COVID-19 померла 37-річна Сайка Парвін, яка відтермінувала щеплення від коронавірусу через вагітність. Її чоловік, який зараз сам виховує п'ятьох доньок, закликає майбутніх матерів вакцинуватися.

Історію родини з Бірмінґема опублікував The Guardian.

Зазначається, що жінка була на восьмому місяці вагітності, коли її госпіталізували із утрудненим диханням і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Медперсонал лікарні Good Hope ухвалив рішення про народження дитини шляхом екстреного кесаревого розтину. Парвін п'ять тижнів провела у реанімації і померла 1 листопада, так і не познайомившись зі своєю п'ятою дочкою, яку навзвали Дуа Мар'ям.

Тепер чоловік померлої породіллі, 40-річний таксист Маджид Гафур закликає усіх вагітних якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19.

"Я збираюся передати це послання всьому світу: я просто прошу всіх людей зробити вакцину, інакше їм буде дуже важко. Знаєте, це смертельна хвороба. Вона (Парвін. - Ред.) так багато спланувала, та ця хвороба не дала їй шансу", - каже Гафур.

За його словами, дружина "навіть не знала, народиться у неї хлопчик чи дівчинка". "Це було просто шокуюче. У неї не було можливості поговорити зі мною, навіть п'яти хвилин, щоби розповісти мені про доньок, знаєте, що робити..." - поділився вдівець.

На запитання про те, якими були останні слова Парвін, Гафур відповів: "Вона навіть не могла говорити. Вона не могла нормально дихати".

Брат померлої пацієнтки Каюм Могол розповів, що його сестра отримала лист із пропозицією вакцинації, коли була вагітною, і сказала: "Зараз вже надто пізно. Коли я матиму дитину, мені зроблять вакцину".

Могол охарактеризував її як "принципову жінку" і додав: "Будь ласка, будь ласка, зробіть щеплення незалежно від того, вагітні ви чи ні. Заради Бога та заради своїх близьких - зробіть, будь ласка, вакцинацію… Врятуйте себе та своїх близьких".

Похорон Парвін відбудеться у понеділок, 8 листопада.

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