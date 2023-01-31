Зросла кількість загиблих внаслідок теракту в Пакистані: нові деталі інциденту

Вибух у мечеті пов'язують із пакистанським Талібаном, але відповідальність за скоєне поки що не взяло на себе жодне угруповання.

Щонайменше 59 людей загинули внаслідок вибуху в ісламському молитовному домі.

Іще 157 людей отримли поранення, повідомляє BBC із посиланням на місцевих лікарів.

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Мечеть знаходиться в одному з найбільш контрольованих районів міста Пешавар, неподалік від штаб-квартири поліції, розвідки і контртерористичного управління. Під час вибуху в будівлі знаходилися понад 300 правоохоронців, розповів начальник міської поліції Мухаммад Іджаз Хан.

До пів сотні загиблих: подробиці терористичної атаки в Пакистані

Нагадаємо, 30 січня в Пакистані терорист-смертник підірвався в мечеті. Спочатку повідомляли про 28 загиблих і 150 поранених.

Напередодні ТСН.uа інформував, що на південному заході Пакистану пасажирський автобус, повний людей, упав із мосту і загорівся. За попередньою інформацією, через аварію загинула 41 людина.

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