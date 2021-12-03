Зростання цін на продукти у світі та план боротьби з коронавірусом. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Світові ціни на їжу зростають четвертий місяць поспіль під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден оголосив про новий план протистояння коронавірусу. https://tsn.ua/politika/bayden-ozvuchiv-novim-plan-protidiyi-koronavirusu-1923781.htmlЧитати далі –>
- Вакцинація проти COVID-19 показана всім людям, які живуть з ВІЛ, незалежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції. Читати далі –>
- Губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що у штаті Нью-Йорк було виявлено п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>
- Південна Корея обмежує кількість учасників приватних зборів та вводить обмеження для роботи кафе та ресторанів з метою протидії поширенню коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.