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Зростання кількості заражень коронавірусом в світі та політ зонда, який дістався до Сонця. П'ять новин, які ви могли проспати

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Зростання кількості заражень коронавірусом в світі та політ зонда, який дістався до Сонця. П'ять новин, які ви могли проспати

14 грудня 2020 року у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу / Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Кількість нових випадків захворювання на коронавірус і тяжкохворих пацієнтів у Південній Кореї досягла до нових рекордних максимумів. Читати далі –>
  • Автоматична міжпланетна станція для дослідження Сонця Parker стала першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах сонячної атмосфери. Читати далі –>
  • Американський Сенат схвалив закон про підвищення ліміту державного боргу на $2,5 трлн до $31,4 трлн. Читати далі –>
  • Влада США вважає позитивним явищем те, що у зв'язку із ситуацією навколо України триває дипломатичний процес за участю РФ, країн Європи та Києва. Читати далі –>
  • Кількість померлих у США внаслідок ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, з початку пандемії перевищило 800 тисяч осіб. Читати далі –>

Водорості норі допомагають організму боротися з коронавірусом – Коронадайджест

Водорості норі допомагають організму боротися з коронавірусом – Коронадайджест

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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