Зростання кількості заражень коронавірусом в світі та політ зонда, який дістався до Сонця. П'ять новин, які ви могли проспати

П'ять новин, які ви могли проспати:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.