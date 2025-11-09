«Зруйнував Білий дім та демократію»: Байден накинувся зі звинуваченнями на Трампа

Джо Байден та Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Колишній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що політика чинного американського лідера Дональда Трампа зруйнувала не лише державні інституції, а й саму ідею демократії в країні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Під час виступу на урочистому вечорі, організованому Демократичною партією Небраски в Омасі, Байден зазначив, що очікував від Трампа деструктивних дій, але масштаби руйнування перевершили всі прогнози.

Реклама

«Я знав, що Трамп збирається зруйнувати країну, але, зізнаюся, не уявляв, що це буде справжня куля для руйнування. Це ідеальний символ його президентства. Трамп зруйнував не тільки Білий дім, а й Конституцію, верховенство закону, саму нашу демократію», — сказав Байден.

Під «руйнуванням Білого дому» експрезидент мав на увазі знесення східного крила резиденції для зведення нового бального залу площею понад 8 квадратних метрів. Байден наголосив, що подібні дії є не лише символічними, а й буквально демонструють зневагу до історичної спадщини США.

Він також застеріг, що демократія не є гарантованою навіть у таких країнах, як Сполучені Штати.

«Демократія — це не даність. Вона не гарантована нічим, навіть тут, в Америці. Тому нам потрібно обирати лідерів, які її захищають, а не знищують», — наголосив Байден.

Реклама

Окремо він прокоментував заяви Трампа про те, що його президентство принесло країні «золотий вік».

«Зараз він каже, що ми, цитую, живемо в „золотому столітті“. Єдине золото — це те, що він вішає на камінну полицю. Чесно кажучи, ваші дії ганьблять нас як націю», — сказав Байден, натякаючи на позолочені прикраси, якими Трамп оздобив Овальний кабінет.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп публічно поклав відповідальність за початок повномасштабної російсько-української війни на колишнього президента Джо Байдена.

Ми раніше інформували, що у ході виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі президент США Дональд Трамп заявив: для Сполучених Штатів настав «золотий час».