Зруйнував "вертикаль влади" Путіна, але досі живий: в CNN проаналізували феномен Пригожина

У виданні зауважують, що Пригожин все ще має цінність для Путіна, але є і небезпечним.

Ватажку бойовиків "Вагнера" Євгену Пригожину "зійшла з рук" невдала спроба заколоту, тому що він все ще цінний для російського диктатора Володимира Путіна,

Про це йдеться у статті CNN.

Пригожин vs Навальний

У виданні зауважили, що ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли суворий вирок: 19 років колонії. Після оголошення вироку Навального відразу відправили до ШІЗО (штрафний ізолятор).

"Це був різкий контраст із долею Євгена Пригожина, керівника російського угруповання найманців Вагнера. Ще в червні Пригожин очолив невдалий заколот, який став найбільшим викликом президенту Росії Володимиру Путіну за понад два десятиліття правління. Поки війська Пригожина зупинилися біля Москви, розлючений Путін заявив у телевізійній промові, що тих, хто стане на "шлях зради", чекає покарання. Через майже два місяці у випадку з главою ПВК "Вагнера" цього просто не сталося", – пишуть у статті.

Пригожин знову на публіці

Незабаром після заколоту Пригожин з'явився в кулуарах недавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, потискуючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Причому Пригожин, який в останні місяці з'являвся на публіці виключно в камуфляжі, цього разу вибрав сорочку-поло та джинси.

Пригожин в Санкт-Петербурзі з високопоставленим представником ЦАР на полях російсько-африканського саміту. / Фото: Фото з соціальних мереж

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У виданні зауважують, що російські дипломати толком не можуть пояснити, чому Пригожин, чиї сили збили російські військові літаки та вбили російських військовослужбовців під час маршу до столиці, залишається на волі.

Крістіана Аманпур з CNN поспілкувалася з Андрієм Келіном, послом Росії у Британії щодо появи Пригожина на публіці після спроби заколоту.

"Президент (Путін. – Ред.) назвав це (державною зрадою. – Ред.), коли це почалося. Тепер ми визнаємо деякі героїчні подвиги групи "Вагнера", – заявив Келін, натякаючи на діяльність ПВК в Бахмуті.

"Що я хотіда би зрозуміти, чому такі люди, як (ув’язнений дисидент Володимир) Кара-Мурза, Навальний та інші сидять у в’язниці за словесний протест і незгоду з російським урядом, але… Пригожин, який намагався вчинити переворот проти Кремля, може навіть проти самого президента – збройний переворот – ще перебуває на волі в Росії? Чому він не у в'язниці за державну зраду?", – відповіла журналістка CNN Крістіана Аманпур.

Келін визнав, що не має пояснень.

Пригожин має цінність для Путіна

Експерти вважають, що глава "Вагнера" все ще має цінність для Путіна, хоча статус обох постраждав.

"Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Але оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь", – каже Кендіс Рондо, директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America.

На думку Рондо, мережі підставних компаній Пригожина є найкращою страховкою, яку має Путін, щоб зберегти воєнну економіку.

"Вертикаль влади" Путіна зникла

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова зазначила, що Пригожин фактично зруйнував "вертикаль влади" – багаторічну систему путінського правління "згори донизу".

"Розрекламована "вертикаль влади" Путіна зникла. Замість сильної руки з'явилися десятки міні-Пригожиних. І хоча вони, можливо, більш передбачувані, ніж вагнерівський лідер, але не менш небезпечні. Всі вони добре знають, що постпутінська Росія вже тут – навіть якщо Путін залишається на чолі – і що настав час брати в руки зброю і готуватися до битви за владу", – цитує Станову CNN.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що Євген Пригожин або помре, або почне новий переворот. На думку колишнього співробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, Пригожин може зайняти місце Путіна.

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